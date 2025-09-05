Sagunt se une contra la discriminación en la pesca

«Haremos seguimiento de esta moción para luchar contra esta discriminación». Así cerró el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, el punto en el que el pleno municipal brindó su apoyo unánime al club de Pescadores a Caña AHM, que se ha rebelado contra la suspensión de las licencias por parte de la Federación de Pesca de la Comunitat Valenciana (FPCV) a los mayores de 85 años al no cubrirles el seguro de accidentes contratado para este año. El presidente de la entidad porteña, Antonino Cacace, fue el encargado de leer la declaración institucional.

El acuerdo combate la vulneración del principio de igualdad y no discriminación que sufren siete miembros del club, personas a las que se les ha denegado la expedición de licencias federativas para la práctica de la pesca deportiva bajo el único argumento de su edad.

Un momento de la lectura de la declaración institucional. / M.M.C.

El pleno solicita a la FPCV que garantice el derecho a practicar este deporte federado en condiciones de igualdad, incluyendo fórmulas que no supongan discriminación por ser mayor. Asimismo, también se requiere a la federación que informe sobre la base jurídica y técnica de la limitación de edad máxima, así como sobre la inexistencia de medidas alternativas de cobertura de riesgo.

Riesgo "inasumible"

Tal y como se detalla en la exposición de motivos del documento, "la medida, que es claramente discriminatoria por motivos de edad, se toma amparándose en la póliza de seguros contratada por la FPCV, que excluye expresamente de cobertura a personas que superan los 85 años argumentando que este hecho comporta un incremento de riesgo inasumible".

Cabe mencionar que el club de Pescadores AHM contactó con la FPCV con la intención de obtener una explicación sobre la situación y buscar posibles medidas alternativas. “Sin embargo, la respuesta fue muy escueta, sin desarrollar de manera técnica ni jurídica la limitación de edad y sin abrirse a contemplar medidas alternativas”, según especifica la declaración institucional.

Consejo Superior de Deportes

Frente a esta situación, el club de Pescadores AHM ha presentado una reclamación en el Consejo Superior de Deportes por discriminación por razón de edad, con el objetivo de que se adopten "las medidas oportunas para garantizar el derecho del reclamante y otros deportistas en idéntica situación a practicar el deporte federado en condiciones de igualdad, incluida la posibilidad de subscribir seguros alternativos o fórmulas que no supongan discriminación por razón de edad".

En el texto aprobado también se afirma que el club de Pescadores AHM ha recibido presiones por parte de la FPCV: "Una actitud totalmente inaceptable, que más que buscar una solución al problema, se centra en castigar a aquellos que se muestran críticos con su gestión". Ese es el principal motivo, según sostiene, para que otras entidades valencianas no hayan mostrado sus quejas.

Alternativas

La declaración institucional aprobada por unanimidad concluye explicando que la denegación de las licencias a las personas mayores de 85 años se produce de manera automática y sin evaluación individualizada de la aptitud física: "Tampoco se contempla la posibilidad de contratar seguros alternativos que permitan cubrir los riesgos asociados ni se ha generado un espacio de debate y trabajo para conseguir una solución que permita a todas las personas practicar la pesca".