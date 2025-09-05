El Saguntino y la Nostra Copa deparan un fin de semana intenso

El Atlético Saguntino abre este domingo (18.30 horas) una nueva temporada en Tercera RFEF. Lo hace con la visita al Nou Morvedre del CD Utiel frente al que los rojillos intentarán mantener la mejoría constante que han demostrado durante la pretemporada. Así lo explica el técnico romano, Guillem Beltrán, quien destaca de esta fase de preparación que “el equipo ha demostrado su línea ascendente. En los amistosos hemos ido de menos a más, así que espero empezar con buen pie”.

Pese a ese optimismo, el técnico no esconde que su plantilla “es la más joven de los últimos años, así como mucho del trabajo se ha centrado en preparar a los chicos para esta competición. Queremos ser un equipo difícil de superar”, en el que la afición “se sienta orgullosa. Estoy seguro que los jugadores lo van a dar todo y espero que vayamos a más partido a partido, pero desde el principio seamos competitivos”.

Esa juventud y el vuelco en el equipo hacen que este comienzo de campaña sea importante para reforzar el trabajo que se ha hecho durante las últimas semanas, ya que siempre es más fácil construir sobre la base de unos buenos resultados.

La Nostra Copa

Mientras las ligas en categorías inferiores todavía tardarán una semana más en arrancar, durante estos días se disputa la primera eliminatoria de La Nostra Copa, una cita que ha ido ganando interés en las últimas temporadas y se ha convertido en todo un acontecimiento en algunos campos.

El debut comarcal en esta V edición no fue bueno, ya que el Estivella CF cayó ante el CD Segorbe, pero entre este sábado y el domingo hay varios platos fuertes con hasta tres derbis.

El primero llegará este sábado en el Port de Sagunt, cuando el Biensa CF reciba a partir de las 19 horas al Atlètic Gilet.

Ya para el domingo, en ambos casos a las 19.30 horas, el CD Faura recibirá al CDF Canet, mientras que el CF Mare Nostrum hará lo propio, en el campo de fútbol internúcleos, con el FB Sagunto.