El Síndic de Greuges reprende a Alfara por obstaculizar su labor

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha actualizado el listado de administraciones que no colaboran o incumplen sus resoluciones, entre las que el Ayuntamiento de Alfara de la Baronia ocupa un lugar destacado. Y es que este consistorio del Camp de Morvedre, al que ya reprendió el pasado año, acumula tres amonestaciones en lo que va de 2025, por no atender los requerimientos de información relacionados con la adquisición de un inmueble, la titularidad de la plaza de secretaría-intervención y el grado de cumplimiento de la ordenanza de la tasa de uso de la piscina municipal.

Imagen de archivo de unos de los accesos a Alfara de la Baronia. / Daniel Tortajada

En los tres casos, el defensor del pueblo valenciano admitió las quejas de un concejal de la oposición, después de varios intentos infructuosos por conseguir información. En una primera resolución, el síndic daba una última oportunidad al consistorio para que atendiera sus obligaciones legales, pero la única respuesta emitida desde el gobierno municipal fue que "este ayuntamiento tramita la totalidad de los expedientes administrativos con una secretaria-interventora, mediante acumulación, y dos auxiliares administrativos. Asimismo, le comunico que este señor ha presentado entre el 1 de enero y el 15 de mayo del año en curso un total de 32 solicitudes y, en el mismo periodo, se le ha contestado a 11".

Obligación legal

Esta justificación no convence al Síndic de Greuges, quien recuerda la obligación legal de que el acceso a la información de los concejales sea "rápida, sin retrasos de ningún tipo, puesto que esto dificulta más allá de lo razonable el ejercicio de un derecho fundamental". También afea al consistorio de la Baronia que no haya atendido sus requerimientos.

Tampoco el edil se conformó y ante la oportunidad de rebatir los argumentos municipales señaló que "siempre es buena la excusa de la falta de medios personales y materiales, pese a las recomendaciones el Síndic que ya hizo con relación a esa respuesta en anteriores resoluciones. La comunicación del ayuntamiento -añade- se hace fuera del plazo establecido, lo cual indica el poco, escaso o nulo interés que esta Institución le merece".

"Copia y pega"

En su escrito, el concejal lamenta que "además, hace un copia y pega para resolver las tres quejas. Por supuesto, siguen sin dar acceso a la información solicitada, a la vez que no dicen la verdad en cuanto a la existencia de dos auxiliares administrativos o a las más de 30 solicitudes, afirmación que no acompañan con ningún documento acreditativo, porque sigue sin importarles nada la transparencia".