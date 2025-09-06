Algar exige el reconocimiento al valenciano ante las declaraciones del ministro Albares

La polémica desencadenada por unas palabras del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, sobre el trabajo impulsado por el Gobierno de España para el reconocimiento del catalán, el gallego y el euskera en las instituciones comunitarias pero no del valenciano, ha provocado ya un pronunciamiento municipal en el Camp de Mor vedre.

El Ayuntamiento de Algar de Palància ha exigido al Gobierno de España el "reconocimiento expreso de que el valenciano merece el mismo tratamiento como lengua cooficial junto con el castellano, que el resto de lenguas a las que aludió el ministro, olvidando citar el valenciano", explican desde el consistorio remarcando que este último idioma está reconocido en el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana.

El acuerdo plenario contó con el voto unánime de todos los integrantes del pleno, donde están representados tanto el PP como el PSPV-PSOE.

Urgencia

La iniciativa fue propuesta por el alcalde Amable Mondragón (PP), previa ratificación de su urgencia. Aunque esta fue solo estimada por los cuatro concejales del PP, con el voto en contra de los tres ediles socialistas, al abordar el fondo del asunto ya hubo un pronunciamiento unánime, como han explicado desde el ayuntamiento.