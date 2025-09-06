La amnesia política es muy selectiva

La política local tiene algo de patio de vecinos: todos se conocen, todos se señalan y, cuando alguien levanta mucho la voz, suele ser porque teme que se recuerde lo que hizo la semana pasada.

En política, la memoria funciona como la conexión del wifi: cuando más falta hace, se pierde. Estos días Compromís ha decidido descubrir la pólvora: las «privatizaciones» en la SAG son intolerables. Lo dicen muy serios, como si hubieran bajado ayer de Marte. El problema de la indignación es que choca contra la memoria.

Y aquí la memoria nos lleva a 2006, cuando siendo parte del gobierno, Compromís respaldó la privatización del servicio de agua convirtiendo un recurso esencial en un negocio. Esa decisión provocó la salida de Esquerra Unida del ejecutivo local. Tampoco nos olvidamos de cuando participaron en la moción de censura que dio la alcaldía al partido popular, que no se caracteriza precisamente por defender los servicios públicos. Qué cosas.

Resulta curioso —aunque no sorprendente— ver cómo se indignan con lo que ayer defendieron o toleraron. Ahora se presentan como guardianes de lo público cuando, paradójicamente, Compromís nunca ha creído en la SAG. Ahora se acuerdan de la empresa pública cuando sistemáticamente se han dedicado a culpar de su mal funcionamiento a la plantilla, a sus representantes sindicales y al director general anterior. Su única propuesta era, sin decirlo públicamente, los despidos en los servicios con alto porcentaje de bajas. El objetivo siempre ha sido que funcione mal y así se justifica su privatización, nada nuevo.

Está bien defender lo público, faltaría más. Pero hacerlo como si uno no hubiera firmado antes el papel que privatizaba el agua, o facilitado gobiernos que jamás han defendido los servicios públicos, suena raro. Como mínimo, incoherente. Lo público es sagrado… pero solo cuando uno está en la oposición. Gobernando, las cosas cambian: las nóminas no se pagan con titulares y los servicios no se gestionan con pancartas.

Pero hay algo más preocupante. El alcalde de Compromís Quico Fernández, y el actual alcalde del PSOE Darío Moreno, han estado más interesados en despedir al anterior director general que en mejorar el servicio público de recogida de basura y limpieza de la ciudad. Vendieron que esa era la solución. Y hoy vemos que los problemas persisten, que los contenedores siguen sucios y que la ciudad no ha mejorado como prometieron.

La ciudadanía sabe que no todo es blanco o negro. Que la gestión municipal es compleja y hay decisiones que, aunque no sean ideales, a veces se presentan como la única alternativa viable en un momento determinado. Quienes han gobernado dos legislaturas conocen estas dificultades y presiones de la gestión real.

Criticar es sano. El problema es hacerlo olvidando la hemeroteca. Porque Sagunto no necesita representantes que compitan en quién da la frase más rotunda, sino en quién tiene la propuesta más coherente. Lo fácil es ponerse solemne cuando uno ya no gobierna. Lo difícil es ser coherente cuando se gobierna. Y ahí es donde se retrata cada cual.

Porque, al final, la memoria selectiva no arregla un contenedor sucio ni mejora un servicio público. Solo sirve para escribir notas de prensa que suenan huecas cuando uno conoce la historia completa.