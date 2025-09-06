De cent en cent
Un fill de Benavites arriba a ser bisbe
L’investigador Lluís Mesa i Reig repassa els fets que van ser notícia a la comarca fa més de cent anys i van ser recollits en la premsa de l’època, tant a nivell polític, festiu i social
Lluís Mesa i Reig
L’esport, especialment el futbol, va tindre un gran protagonisme en la comarca fa cent anys.
Des de principi d’any, estava funcionant a Estivella un camp de futbol autoritzat per l’Ajuntament per als partits del Palancia CD. En Las Provincias del 27 de maig, es diu que l’equip guanyà el CD Soneja per 4 gols a 0. El corresponsal va escriure que es demostrà la superioritat local. Pel que fa a la capital comarcal, s’ha de dir que La Correspondencia de España esmentava que el Saguntino FC guanyà per 4 gols a 1 a l’UD del Grao.
Les victòries continuaren. Va superar el Gimnástica per 3 a 1, com anunciava La Voz el 9 de juny. L’única derrota va ser contra l’Stadium FC, per 2 gols a 1. A les Valls, també el joc del baló fou notícia. La Correspondencia de Valencia del 22 de juny escrivia que es va viure “con gran animación”. el partit celebrat a Quart de les Valls entre l’Internacional CD i el CD Los Valles. Guanyà l’equip local per 1 gol a 2. Cal destacar que també es va convocar una prova ciclista de Sagunt a Sogorb el 29 de juny. Va guanyar-la Francisco Albiol. Ho contava La Libertad el 29 de juny.
La notícia religiosa va ser el nomenament de José Vila Martínez, nascut a Benavites, com a bisbe de Girona. En El Debate del 4 de juny es deia que era “hijo de una modesta família de labradores”. Las Provincias del 2 de juny comentava que “profesa fervoroso culto” a la història i idioma valencians.
Visita de Primo de Rivera
La política va estar protagonitzada per dos grans visites. Per una banda, arribà el president del govern Primo de Rivera. Va visitar la siderúrgica saguntina per tres hores. Fou rebut per Ramon de Sota, Luis i Ignacio Aznar, el tinent d’alcalde Sr. Palanca i unes altres autoritats. Va fer el viatge des de València en vaixell. Dinaren en la “señorial y magnífica morada de los señores Sota y Aznar”, com deia el Diario de Valencia el 2 de juny. Mentrimentres, el subsecretari de Governació Martínez Anido anà al castell de Sagunt. La segona visita fou la del príncep d’Astúries. Encara que pareix que la visita es va anul·lar, sembla que finalment es realitzà.
Entre els successos, cal destacar que un tren de mercaderies va descarrilar. Es detingué la circulació 4 hores, com deia El Pueblo el 5 de juny.
El mateix diari, el dia 21 de juny, protestava pel canvi d’horari de trens, ja que perjudicava el desplaçament de la gent de València que estiuejava en els pobles.
La desgràcia va ser l’aparició d’un mort davall d’una garrofera, prop del cementeri de Sagunt, amb una pistola al costat. Deia La Correspondencia de Valencia del 9 de juny que “vestia decentemente”.
Un esdeveniment curiós fou que una dona pertorbada “repleta de carnes” es va extraviar pel poble d’Estivella. Preguntava per Crescencia Hernández de Fuenterrobles. L’alcalde va publicar-ho en la premsa per si de cas apareixien familiars que la pogueren arreplegar.
Troballes
Les troballes arqueològiques van continuar. En Las Provincias del 16 de juny es contava que en la campanya d’excavacions de l’arqueòleg Manuel González Simancas s’havia trobat una estàtua romana de marbre que corresponia al temple de Diana.
Un ciclista de Sagunt va tindre una greu caiguda. Però, eixa i unes altres notícies formaran part del pròxim “De cent en cent”.
