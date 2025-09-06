Sagunt buscará un acuerdo de colaboración con la Acadèmia Valenciana de la Llengua

El Ayuntamiento de Sagunt instará a la Acadèmia Valenciana de la Llengua a iniciar los trámites necesarios para firmar un convenio de colaboración entre ambas entidades con tal de fomentar el conocimiento y el uso del valenciano mediante diferentes acciones que contrarreste los recortes autonómicos sufridos por la entidad.

La moción, presentada por el grupo municipal Compromís per Sagunt y defendida por su concejala, Maria Josep Soriano, fue aprobada con los votos a favor de PSOE y Compromís per Sagunt. Se abstuvo Iniciativa Porteña y votaron en contra de la moción PP y Vox, pues el portavoz de EU-Unides Podem, Roberto Rovira, no pudo acudir a la sesión.

Esta iniciativa llega tras los polémicos recortes aplicados en el presupuesto de la Generalitat y conllevaría la puesta en marcha de diversas acciones conjuntas como rotular las vías urbanas –incluyendo caminos, carreteras, barrancos, ríos, partidas, urbanizaciones o dependencias municipales–, garantizar la versión en valenciano de la web municipal, potenciar la oficina de promoción lingüística, facilitar instalaciones para la celebración de actos organizados por la AVL u ofrecer al menos el 50 % de la promoción cultural local en valenciano, entre otros compromisos.

Más ayuntamientos

Con ello, Sagunt se sumaría a una lista de aproximadamente una veintena de ayuntamientos que ya han tomado esta determinación por la lengua junto a este ente cuyas funciones son, entre otras, determinar y elaborar la normativa lingüística de la lengua valenciana y velar por su normal uso.