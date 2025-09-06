Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sagunt buscará un acuerdo de colaboración con la Acadèmia Valenciana de la Llengua

El único respaldo de los socialistas permitió aprobar la moción de Compromís

Votación en el pleno.

Votación en el pleno. / Ayuntamiento de Sagunt

Ángel Torres

Sagunt

El Ayuntamiento de Sagunt instará a la Acadèmia Valenciana de la Llengua a iniciar los trámites necesarios para firmar un convenio de colaboración entre ambas entidades con tal de fomentar el conocimiento y el uso del valenciano mediante diferentes acciones que contrarreste los recortes autonómicos sufridos por la entidad.

La moción, presentada por el grupo municipal Compromís per Sagunt y defendida por su concejala, Maria Josep Soriano, fue aprobada con los votos a favor de PSOE y Compromís per Sagunt. Se abstuvo Iniciativa Porteña y votaron en contra de la moción PP y Vox, pues el portavoz de EU-Unides Podem, Roberto Rovira, no pudo acudir a la sesión.

Esta iniciativa llega tras los polémicos recortes aplicados en el presupuesto de la Generalitat y conllevaría la puesta en marcha de diversas acciones conjuntas como rotular las vías urbanas –incluyendo caminos, carreteras, barrancos, ríos, partidas, urbanizaciones o dependencias municipales–, garantizar la versión en valenciano de la web municipal, potenciar la oficina de promoción lingüística, facilitar instalaciones para la celebración de actos organizados por la AVL u ofrecer al menos el 50 % de la promoción cultural local en valenciano, entre otros compromisos.

Con ello, Sagunt se sumaría a una lista de aproximadamente una veintena de ayuntamientos que ya han tomado esta determinación por la lengua junto a este ente cuyas funciones son, entre otras, determinar y elaborar la normativa lingüística de la lengua valenciana y velar por su normal uso.

