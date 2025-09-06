Sagunt y Canet recibirán ayudas por ser municipios turísticos

Sagunt y Canet d’En Berenguer recibirán ayudas por ser municipios turísticos. Así lo ha hecho público la Diputació de València tras aprobar este verano la adhesión de la corporación provincial a la línea específica del Fondo de Cooperación Municipal para localidades turísticos de la Comunidad Valenciana en 2025, dotada con un presupuesto de 1,8 millones de euros, que irán destinados a un total de 19 localidades de la provincia, así como los criterios de distribución de este fondo.

La cuantía aportada por la corporación provincial se distribuirá entre los 19 municipios de la provincia de Valencia que tienen la consideración de municipio turístico, y que además tienen menos de 100.000 habitantes.

El importe final destinado a cada municipio se desconoce aún pues, como explican desde la diputación, variará en función del número total de plazas de alojamientos reglados en su término municipal, el número de banderas y senderos azules de cada población, y el número de oficinas de turismo de que disponga, según los criterios establecidos.

Socorristas en la playa de Canet. / Daniel Tortajada

Los otros municipios valencianos beneficiarios de estas ayudas serán: Ademuz, Alboraya, Ayora, Bocairent, Cullera, El Puig de Santa Maria, Enguera, Gandia, Oliva, Olocau, Ontinyent, Puçol, Riba-roja de Túria, Sueca, Tavernes de la Valldigna, Xàtiva y Buñol.

"Línea muy importante"

Según el diputado de Turismo y Deportes de la Diputación, Pedro Cuesta, esta línea de ayudas es “muy importante para los ayuntamientos de los municipios turísticos de la provincia, puesto que trata de compensar el esfuerzo económico que realizan derivado de la actividad turística, con el fin de que dispongan de recursos suficientes para que dicha actividad no afecte negativamente a la adecuada prestación de servicios locales, tanto a residentes como a turistas, además de compensar los efectos del turismo en el municipio y su desarrollo sostenible”.

El Fondo de Cooperación Municipal para municipios turísticos de la Comunidad Valenciana es una línea específica de ayuda destinada a colaborar con los municipios en la prestación de servicios a los turistas. Este fondo es gestionado por la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria de Turismo. El objetivo principal de este fondo es apoyar a los municipios turísticos en la mejora y ampliación de sus servicios turísticos, así como en la gestión de los recursos generados por el turismo.