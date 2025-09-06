Sagunt exige avances en el Pantalán marítimo y la integración puerto-ciudad

«La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) nos pidió que le diéramos tiempo hasta este mes de septiembre, así que esperamos tener novedades pronto». Así explicó el alcalde de Sagunt , Darío Moreno, la situación en la que se encuentra tanto la integración puerto-ciudad a través del muelle norte, como la finalización del paseo del Pantalán con la fase marítima de 300 metros sobre el mar.

Estas actuaciones pendientes llegaron a pleno a través de una moción presentada por Iniciativa Porteña, que ponía el acento en esta segunda infraestructura y fue aprobada por unanimidad con una enmienda de Compromís, matizada por el alcalde, para que se incluya también la exigencia de avances en la apertura de las instalaciones portuarias a la ciudadanía con una zona de ocio.

El socialista, que dio réplica a las intervenciones de los segregacionistas y las valencianistas, empezó por pedir que «seamos justos» con la APV, ya que «durante muchos años tuvo al puerto de Sagunto como un cajón desastre en el que metía todo lo que no quería en Valencia, pero eso ha cambiado con una apuesta decidida -por sus instalaciones en la capital del Camp de Morvedre-, que se traduce en inversiones de cientos de millones de euros. Es cierto que son cosas que igual la ciudadanía no puede valorar, pero sí benefician a las empresas».

El alcalde espera tener novedades «pronto» ya que la APV le pidió esperar hasta septiembre

Tras este preámbulo y centrado en la integración puerto-ciudad, Moreno explicó que «una de las piezas que hay que encajar es el muelle central de la dársena 2, donde se van a trasladar buena parte de las actividades que se desarrollan en el muelle norte de la dársena 1», que es la zona acordada para conectar el nuevo paseo del Pantalán con las instalaciones portuarias para su uso público. El socialista insistió en que «hay que jugar con estos espacios para evitar que el aprovechamiento de la ciudadanía suponga la eliminación de servicios a empresas y puestos de trabajo. Hay que guardar los equilibrios». A este respecto, señaló el problema judicial que rodeó al desarrollo de ese muelle central 2, que «ya está desbloqueado, pero hay que gestionar bien los ritmos».

Tramo marítimo del pantalán. / Ayuntamiento de Sagunt

Concurso de ideas

Sobre los avances en este proyecto, el alcalde recordó que se convocó un concurso de ideas y que «cuanto antes se debe concretar el proyecto», aspecto que ligó con «los requerimientos que hizo el ministerio con la fase marítima del Pantalán. Desde la APV nos pidieron que les diéramos hasta septiembre para que nos dijeran algo, como les recordé el 31 de agosto».

El portavoz de IP, Eduardo Márquez, cerró el debate lamentando que Valenciaport «olvide a la ciudadanía y su responsabilidad social corporativa, ya que ellos y las operadoras portuarias se benefician del espacio que ocupan, pero la ciudadanía no recibe ninguna contraprestación».

Unanimidad

La votación fue unánime para reclamar avances en ambos proyectos e incluso concretarlos con su inclusión en el plan de empresa 2025-2029.

Desde Compromís, Maria Josep Picó, tomó la palabra para reconocer que la propuesta segregacionista era «muy pertinente, porque el ayuntamiento debe ser ambicioso y alzar la voz. Tenemos que ir de la mano para exigir infraestructuras y reclamar el cumplimiento del convenio firmado hace 6 años» entre APV y el consistorio. «Mientras el ayuntamiento ha cumplido, lo único que ha hecho la APV es un trozo del Pantalán», dijo.