Temporada para afianzar el baloncesto femenino en Sagunt

El CBF Puerto y el CB Morvedre ya preparan un curso que desde ambas entidades se entiende como de afianzamiento. Sin duda, el baloncesto femenino atraviesa un gran momento, con los equipos seniors en 1ª División y autonómica, una clara muestra de los frutos de la base.

Por una parte, el Cortijo Andaluz afronta una temporada "muy ilusionante con un núcleo muy grande de la casa y gente joven que ofrecerá un baloncesto muy divertido en el José Veral", en palabras del entrenador, Manel Garcia, sobre la segunda campaña consecutiva en 1ª División.

11 equipos de base

En relación a la cantera, el técnico afirma que "seguimos creciendo año a año. Este curso lo empezamos con 11 equipos desde los 6 a 18 años. Contamos con un benjamín, un infantil y un cadete en preferente y, como novedad, disfrutaremos del alevín autonómico, categoría en la que no competíamos desde hace dos años".

Mientras, el Bàsquet Morvedre afronta el inicio de una nueva etapa para su sénior femenino en categoría autonómica. Desde el club apuntan que "es el punto de partida de un curso exigente, pero también muy necesario para el crecimiento del proyecto".

Bàsquet Morvedre. / Levante-EMV

Permanencia

Bajo la dirección de Dani Azpilicueta, "nuestro principal objetivo es mantenernos en la categoría, pero, sobre todo, formar a nuestras jugadoras en este nuevo nivel competitivo. Queremos que aprendan lo que significa estar en autonómica, que compitan con solidez y que poco a poco consolidemos un equipo con identidad, ambición y compromiso", explica el técnico.

Adaptación

El club es consciente de que esta temporada será de transición y adaptación, pero también de aprendizaje. “Creemos firmemente que este es el camino adecuado para que el sénior femenino gane presencia y peso competitivo en la Comunitat Valenciana".

La prioridad , apuntan desde el Morvedre, pasa por el crecimiento deportivo y personal de las jugadoras, el fortalecimiento del grupo y la mejora progresiva semana tras semana. "Trabajaremos con humildad, constancia e ilusión, convencidos de que este equipo tiene un gran futuro por delante", señala Azpilicueta.