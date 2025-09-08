Cientos de estudiantes de Morvedre inician el curso en barracones

El regreso a las aulas ha vuelto a hacerse gracias a aulas prefabricadas o instalaciones provisionales en diversos puntos del Camp de Morvedre debido a problemas de espacio de algunos centros o a la espera a obras pendientes de los nuevos colegios.

Este es el panorama que se ha vivido hoy mismo en los colegios de Quart de les Valls , Faura, Albalat dels Tarongers, Petrés y Estivella, si bien en los tres primeros casos la situación afecta a todo su alumnado mientras en Estivella afecta a los 42 pequeños de infantil y Petrés estrena esta vez dos aulas.

Esto no se queda ahí pues el CEIP L’Ermita de Benifairó de les Valls ya tiene listas sus aulas prefabricadas para acoger desde este martes a sus 140 alumnos, pues hoy es festivo a nivel local, como ocurre también en Canet d’en Berenguer, Torres Torres y Alfara de la Baronia.

Recepción entre aplausos al alumnado de Quart de les Valls. / Daniel Tortajada

Provisionalidad

La provisionalidad en las instalaciones educativas afecta en total a más de 400 estudiantes de la comarca, si bien la casuística de cada población es diferente y, desde luego, contrasta con las recientes mejoras acabadas en otros centros, como el CEIP Les Palmeres de Canet d’en Berenguer.

En Quart de les Valls , sus alrededor de 150 alumnos han iniciado su tercer curso consecutivo en barracones, a la espera de la construcción del nuevo centro educativo.

Desde el ayuntamiento se señala que el proyecto sigue adelante y que prevé licitar las obras antes de que finalice el año, con la intención de iniciarlas a principios de 2026.

En Estivella, a pesar de las dificultades logísticas y la falta de dos docentes pendientes de sustitución, el equipo docente y el alumnado han comenzado el curso "con mucha ilusión", como explican desde el centro, resaltando que su alumnado de Infantil está ubicado en aulas prefabricadas, mientras que el de Primaria continúa utilizando el edificio principal. Este obligado recurso a los barracones se arrastra desde hace 17 y 18 años, en el caso de dos de ellos, si bien los tres actuales son nuevos y se estrenaron el curso pasado.

Entrada del alumnado en Quart de les Valls. / Daniel Tortajada

Desde el ayuntamiento se asegura, en cualquier caso, que prevé licitar en breve las obras del nuevo colegio mientras ultima detalles de cómo reubicar las clases en ubicaciones provisionales en cuanto se deba desalojar su sede.

En Petrés , el curso también se inicia con el estreno de dos aulas prefabricadas que "supondrán un desahogo" para un colegio pendiente de una ampliación, como reconocen desde el consistorio. Aún así, se admite que "las aulas no han venido dotadas del equipamiento necesario y los primeros días hay que hacer equilibrios hasta que se reciba".

En Faura y Albalat dels Tarongers, la provisionalidad ya se arrastra desde hace tiempo pues la paralización de las obras de los nuevos colegios ha complicado el deseado estreno de las nuevas instalaciones.

Cinco años con el alumnado repartido

En este último centro, la preocupación es aún mayor por la denegación de un aula prefabricada que obligará a atender al alumnado en el auditorio. No obstante, el colegio público ya lleva varios años con alumnado repartido entre este último edificio y barracones situados en el patio del polideportivo. "Esto iba a ser para 9 meses, mientras se hiciera el nuevo colegio, pero ya hemos empezado el quinto curso así y las obras del colegio continúan paralizadas", explican desde la comunidad educativa.