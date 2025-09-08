Manuel Vega, el intelectual de Morvedre que empieza a salir del olvido. Las obras del que fuera oficial del ejército republicano quedaron en un cajón hasta que un profesor del Port de Sagunt ha empezado a sacarlas a la luz y a dar a conocer a un erudito que se desvivió por la enseñanza —a través de la que intentaba ofrecer la posibilidad de elegir sobre su futuro a los jóvenes locales—, participó en hallazgos arqueológicos y se encargó de plasmar en papel el primer capítulo de la historia de Port de Sagunt.

En este contexto de recuperación de su legado, el Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer negocia con su familia la cesión de su archivo personal, con el objetivo de conservar y difundir su valiosa aportación intelectual.

Cincuenta años después de su muerte —ocurrida en 1974—, y siguiendo ese viejo mantra que dice que nadie muere del todo mientras se le recuerde, el profesor local Antonio Ortiz ha logrado devolver a la figura de Vega la vida y el reconocimiento que merece, rescatando y dando a conocer parte de su obra jamás publicada. Una obra jamás publicada sobre la que, tal y como afirma el escritor, "es complicado descifrar los motivos de autocensura. Su negativa a la publicación puede deberse a miedo al régimen o, por otra parte, a un complejo de inferioridad ante la intelectualidad de la época. Pero lo que sabemos seguro es que no publicó ni el 5 % de lo que escribió".

Manuel Vega junto a au caderno de escritura. / Levante-EMV

Devoción por la cultura

La figura de Manuel Vega simboliza a la perfección la idea de resiliencia. Vega fue una persona que, a pesar de las penurias a las que tuvo que hacer frentes, siempre utilizó la cultura y la ilusión por dedicarse a la enseñanza como vías de escape y métodos de supervivencia.

Muy marcado por los sucesos traumáticos que marcaron su vida, durante las noches, se dedicaba a escribir reflexiones sobre la filosofía, la teosofía, sobre la existencia de Dios y también tenía sus inclinaciones sobre la literatura. Es precisamente a partir 1950 el momento donde llega la etapa de mayor creación del maestro Vega Riset. Entre los años 50 y los años 70 escribió 13 poemas, 6 novelas cortas, 4 artículos de arqueología, 3 críticas, 2 artículos de botánica, un ensayo, un artículo del magisterio, una novela extensa, una historia novelada, un artículo cultural, una crónica y varios guiones radiofónicos.

Un referente local

Entre estas obras, muy pocas de las cuales verían la luz, compuso unos Apuntes sobre la Historia de Puerto de Sagunto, construidos mediante entrevistas a los primeros pobladores, entre ellos tres de los personajes más pioneros del pueblo Bernardo Ormaechea, José Monreal Blasco y Juan Tudón Badía. Este manuscrito, realizado al dorso de unas hojas de albaranes, puede considerarse la primera investigación histórica, aunque inconclusa y sin publicar, sobre el origen y evolución de Puerto de Sagunto.

Para el escritor y profesor que está encargándose de publicar sus obras ocultas, Vega puede ser visto también como un símbolo del feminismo durante la dictadura. "Muchas de las antiguas alumnas de Manuel Vega Riset le deben a él su realización, en el sentido de que pudieron, en los años 60, salir de esa sociedad tan encerrada que era el franquismo, estudiar y llegar a la universidad. Y eso, viniendo de una sociedad obrera, no es nada fácil", subraya Ortiz, el encargado de poner sobre la mesa el eco de una figura que, a su juicio, es mucho más significativa de lo que su pueblo ha sabido recordar.

Imagen de Vega Riset junto a su alumnado. / Levante-EMV

Pero su relevancia local no queda aquí. Como docente por AHV y preparó a bachilleres, peritos mercantiles y aspirantes al magisterio en el instituto de enseñanza media que construyó la empresa y que hoy alberga la Tenencia de Alcaldía de Port de Sagunt. Desde esta posición, luchó para romper esa especie de maldición que existía en Port de Sagunt, donde un obrero iniciaba una dinastía y su hijo, su nieto y su bisnieto acababan dependiendo de la fábrica. Además de las letras, era un apasionado por la historia, la botánica y la arqueología. Tanto es así que, según cuentan desde el Centro Arqueológico de Sagunto, fundado por el propio Vega Riset, "tenía clasificadas todas las plantas del término de Sagunto, así como las de Jérica".

"Incluso llegó a organizar y dirigir un serial radiofónico, transmitido por la entonces emisora del Movimiento de Radio Sagunto, cuyo temario sobre arqueología e historia de nuestro pueblo tuvo un gran éxito", recuerdan sus antiguos compañeros de salidas arqueológicas. Su pasión por esta disciplina científica lo llevó a participar en el descubrimiento de dos yacimientos de la Edad del Bronce y codearse con gente de la talla de Domingo Fletcher o Pío Beltrán, añade Ortiz, una de las personas que más y mejor conocen su historia.

Abrazar el pasado

A principios de los años 60, Manuel Vega se trasladó al Canet d´en Berenguer, pueblo colindante en el que acabó su etapa docente recuperando la plaza hurtada durante el franquismo. Una localidad a la que dedicó parte de "Boira", su última novela y una de sus obras recién resucitada por Ortiz. La novela, que retrata el Canet d’en Berenguer de principios del siglo XX, presenta las aventuras del marino canetero, Vicente Caballer Marzal, conocido como Visentet el de Boira. Enrolado en un barco de la Naviera Sota y Aznar, atraca en 1907 en el Port de Sagunt y visita su pueblo, describiendo paisajes y gentes.

Portada de "Boira", la última novela escrita por Vega Riset. / Levante-EMV

A partir de ahí, comienza un relato en torno a los recuerdos de su abuelo, Facundo Marzal Huguet, un marino que recorrió el mundo a bordo de la fragata La Concepción. La localidad canetera según explica Ortiz, sí ha sabido reconocer y abrazar la historia del estudioso cubano, llegando incluso a plantear un proyecto basado en ceder todo el archivo personal de Manuel Vega a la biblioteca pública municipal.