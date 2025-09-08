Manuel Vega, el intelectual de Morvedre que empieza a salir del olvido
Las obras del que fuera oficial del ejército republicano quedaron en un cajón hasta que un profesor del Port de Sagunt ha empezado a sacarlas a la luz y a dar a conocer a un erudito que incluso participó en hallazgos arqueológicos
Lucas Galíndez
Manuel Vega, el intelectual de Morvedre que empieza a salir del olvido. Las obras del que fuera oficial del ejército republicano quedaron en un cajón hasta que un profesor del Port de Sagunt ha empezado a sacarlas a la luz y a dar a conocer a un erudito que se desvivió por la enseñanza —a través de la que intentaba ofrecer la posibilidad de elegir sobre su futuro a los jóvenes locales—, participó en hallazgos arqueológicos y se encargó de plasmar en papel el primer capítulo de la historia de Port de Sagunt.
En este contexto de recuperación de su legado, el Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer negocia con su familia la cesión de su archivo personal, con el objetivo de conservar y difundir su valiosa aportación intelectual.
Cincuenta años después de su muerte —ocurrida en 1974—, y siguiendo ese viejo mantra que dice que nadie muere del todo mientras se le recuerde, el profesor local Antonio Ortiz ha logrado devolver a la figura de Vega la vida y el reconocimiento que merece, rescatando y dando a conocer parte de su obra jamás publicada. Una obra jamás publicada sobre la que, tal y como afirma el escritor, "es complicado descifrar los motivos de autocensura. Su negativa a la publicación puede deberse a miedo al régimen o, por otra parte, a un complejo de inferioridad ante la intelectualidad de la época. Pero lo que sabemos seguro es que no publicó ni el 5 % de lo que escribió".
Devoción por la cultura
La figura de Manuel Vega simboliza a la perfección la idea de resiliencia. Vega fue una persona que, a pesar de las penurias a las que tuvo que hacer frentes, siempre utilizó la cultura y la ilusión por dedicarse a la enseñanza como vías de escape y métodos de supervivencia.
Muy marcado por los sucesos traumáticos que marcaron su vida, durante las noches, se dedicaba a escribir reflexiones sobre la filosofía, la teosofía, sobre la existencia de Dios y también tenía sus inclinaciones sobre la literatura. Es precisamente a partir 1950 el momento donde llega la etapa de mayor creación del maestro Vega Riset. Entre los años 50 y los años 70 escribió 13 poemas, 6 novelas cortas, 4 artículos de arqueología, 3 críticas, 2 artículos de botánica, un ensayo, un artículo del magisterio, una novela extensa, una historia novelada, un artículo cultural, una crónica y varios guiones radiofónicos.
Un referente local
Entre estas obras, muy pocas de las cuales verían la luz, compuso unos Apuntes sobre la Historia de Puerto de Sagunto, construidos mediante entrevistas a los primeros pobladores, entre ellos tres de los personajes más pioneros del pueblo Bernardo Ormaechea, José Monreal Blasco y Juan Tudón Badía. Este manuscrito, realizado al dorso de unas hojas de albaranes, puede considerarse la primera investigación histórica, aunque inconclusa y sin publicar, sobre el origen y evolución de Puerto de Sagunto.
Para el escritor y profesor que está encargándose de publicar sus obras ocultas, Vega puede ser visto también como un símbolo del feminismo durante la dictadura. "Muchas de las antiguas alumnas de Manuel Vega Riset le deben a él su realización, en el sentido de que pudieron, en los años 60, salir de esa sociedad tan encerrada que era el franquismo, estudiar y llegar a la universidad. Y eso, viniendo de una sociedad obrera, no es nada fácil", subraya Ortiz, el encargado de poner sobre la mesa el eco de una figura que, a su juicio, es mucho más significativa de lo que su pueblo ha sabido recordar.
Pero su relevancia local no queda aquí. Como docente por AHV y preparó a bachilleres, peritos mercantiles y aspirantes al magisterio en el instituto de enseñanza media que construyó la empresa y que hoy alberga la Tenencia de Alcaldía de Port de Sagunt. Desde esta posición, luchó para romper esa especie de maldición que existía en Port de Sagunt, donde un obrero iniciaba una dinastía y su hijo, su nieto y su bisnieto acababan dependiendo de la fábrica. Además de las letras, era un apasionado por la historia, la botánica y la arqueología. Tanto es así que, según cuentan desde el Centro Arqueológico de Sagunto, fundado por el propio Vega Riset, "tenía clasificadas todas las plantas del término de Sagunto, así como las de Jérica".
"Incluso llegó a organizar y dirigir un serial radiofónico, transmitido por la entonces emisora del Movimiento de Radio Sagunto, cuyo temario sobre arqueología e historia de nuestro pueblo tuvo un gran éxito", recuerdan sus antiguos compañeros de salidas arqueológicas. Su pasión por esta disciplina científica lo llevó a participar en el descubrimiento de dos yacimientos de la Edad del Bronce y codearse con gente de la talla de Domingo Fletcher o Pío Beltrán, añade Ortiz, una de las personas que más y mejor conocen su historia.
Abrazar el pasado
A principios de los años 60, Manuel Vega se trasladó al Canet d´en Berenguer, pueblo colindante en el que acabó su etapa docente recuperando la plaza hurtada durante el franquismo. Una localidad a la que dedicó parte de "Boira", su última novela y una de sus obras recién resucitada por Ortiz. La novela, que retrata el Canet d’en Berenguer de principios del siglo XX, presenta las aventuras del marino canetero, Vicente Caballer Marzal, conocido como Visentet el de Boira. Enrolado en un barco de la Naviera Sota y Aznar, atraca en 1907 en el Port de Sagunt y visita su pueblo, describiendo paisajes y gentes.
A partir de ahí, comienza un relato en torno a los recuerdos de su abuelo, Facundo Marzal Huguet, un marino que recorrió el mundo a bordo de la fragata La Concepción. La localidad canetera según explica Ortiz, sí ha sabido reconocer y abrazar la historia del estudioso cubano, llegando incluso a plantear un proyecto basado en ceder todo el archivo personal de Manuel Vega a la biblioteca pública municipal.
Una vida dura desde sus inicios
Nieto de abuelos asturianos, por parte de padre, y con un abuelo catalán por parte de madre, tuvo una vida dura prácticamente desde que llegó al mundo. Nacido en la provincia cubana de Santa Clara en el año 1903, la pérdida de su padre a sus 5 años obligó a la familia Vega a migrar a España, país en el que residiría durante más de 65 años. Pese a su juventud y la distancia que le separaba de su país de origen, Vega utilizó la escritura para, a través de cartas entre sus allegados que había dejado atrás, comprender y denunciar las desigualdades y miseria sufrida por el pueblo cubano durante el periodo de República Neocolonial. Es a través de estas experiencias que Vega acoge su pasión por la enseñanza, un oficio para el que se preparó en la Escuela Normal de Maestros de Valencia, llegando a obtener el título y la plaza a principios de los años 30.
Poco tiempo después, tras conseguir abrir su propia academia de enseñanza en la capital provincial, estallaría una guerra civil que le golpearía desde distintos frentes, dejándole muchas heridas emocionales, algunas de ellas incurables. Durante el primer año de esta guerra fratricida, Vega perdería su hermano materno Rafael Duyos Riset, fusilado por el bando republicano en la provincia de Alicante. A pesar de esta noticia, sería también a lo largo de este periodo tétrico de la historia nacional que conocería a Hortensia Ocerín, joven porteña de la que se enamoraría y con la que posteriormente contraería matrimonio un 10 de junio de 1937.
Pero lo peor aún estaba por llegar. Siendo cierto que acababa la guerra, después de la tormenta no llegaría la calma. Manuel Vega, que no se había significado políticamente por ningún partido, pasa a ser considerado un peligro como docente y es depurado por parte de los órganos franquistas. Debido a este acto de cacería, se ve forzado a pasar un tiempo buscando avales favorables procedentes de figuras afines al régimen dictatorial y finalmente evita los 12 años y 1 día de prisión propuestos por parte del tribunal militar.
A pesar de ello, durante varios años no podrá ejercer como maestro, abandonando la enseñanza y viéndose obligado a reinventarse, llegando a trabajar incluso de carpintero. Llega el año 1941 y este calvario llega a su fin, Vega consigue rehacer su vida trabajando como profesor de secundaria en la Academia de Enseñanza Media creada gracias a la entidad vasca Altos Hornos del Mediterráneo. Ahí desarrolla su principal etapa de formación en Port de Sagunt, educando y preparando a muchos adolescentes procedentes de la zona.
Pero la vida aún le tenía reservado el dolor más amargo. Tras una larga enfermedad derivada de la escasez propia de la posguerra, el 21 de marzo de 1948 murió su hija Mari Luz, con tan solo ocho años. Una gran pena que embargará durante mucho tiempo a la familia Vega Ocerin, remediada, en parte, con el nacimiento de su hija pequeña, Alicia, el 13 de julio de 1953.
Suscríbete para seguir leyendo
- Eclosión de flamencos antes de lo habitual en Sagunt
- Colillas a la mar en Canet
- Sagunt exige que no se impida la pesca deportiva a los mayores de 85 años
- La demanda del tramo marítimo del Pantalán regresará al pleno de Sagunt
- La previsión de lluvia obliga a variar actos culturales en Sagunt
- Sagunt y Canet recibirán ayudas por ser municipios turísticos
- Dos heridos en Sagunt por inhalar 'gas de la risa
- Sagunt debatirá pedir un hub laboral sostenible