Multitudinaria noche de paellas falleras en Sagunt
Cerca de 3.500 personas se dieron cita en un evento que marca el inicio del calendario de otoño de FJFS
Albert Vidal
La Federación Junta Fallera de Sagunt celebró este sábado los actos de "Trobades" y "Paelles". Una cita multitudinaria que llegó a reunir en horas punta a cerca de 3.500 personas.
La jornada comenzaba en los jardines de la Gerencia con el concurso de dibujo infantil, en el que participaron alrededor de 300 niños y niñas. Tras este, las falleras mayores, Ana Martínez y Noa Barea, junto a sus cortes de honor, inauguraban los talleres de les Trobaes acompañadas del presidente Hugo Morte y el vicepresidente general, Antonio José Fresno. La comitiva recorrió todas las paradas preparadas por las comisiones falleras, en las que se pudieron realizar todo tipo de manualidades. Una tarde de mucha creatividad e ingenio, a la que se unieron varias ONG como SOS Sagunt y Amuhcanma, además del punto arcoíris y el Gabinet de promoció del Valencià del Ayuntamiento de Sagunt
La cita también contó con un certamen de tik tok para infantiles, que ganó la A.C. Falla La Vila de Sagunt.
Paellas
La noche arrancaba con el cocinado de paellas, 90 se prepararon en una zona acotada de la avenida de Adolfo Suárez de Port de Sagunt. Tras la degustación del jurado, el primer premio fue para la falla el Romano, el segundo para la Palmera y el tercero para la falla Doctor Palos.
La jornada, que se desarrolló sin incidentes, finalizaba con la actuación de la orquesta Gamma, que llenó de animación la zona y atrajo a gran cantidad de público. El recinto contó con un 'punto violeta' que montó el área de Igualdad del Ayuntamiento de Sagunt.
