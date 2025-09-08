El polvo del recinto ferial de Sagunt vuelve a levantar quejas

Compromís exige la retirada de la arena del recinto ferial de Sagunt. El grupo municipal pide al equipo de gobierno celeridad a la hora de adecuar el espacio frente el CEIP Montíber, para que el polvo que se genera no afecte a la salud del alumnado y trabajadores del colegio público.

En palabras de la portavoz de Compromís per Sagunt, Maria Josep Picó: “Desde Compromís queremos desear un buen inicio de curso a toda la comunidad educativa, especialmente al profesorado y alumnado de Sagunt. Hemos venido al CEIP Montíber para arrancar el curso con dos reivindicaciones: la primera, al Ajuntament de Sagunt para que habilite la zona frente al colegio y quite la arena que genera problemas de salud a los niños y a las niñas. Recordamos que el equipo de gobierno de Sagunt decidió asfaltar ese espacio con la idea de compatibilizar los usos actuales que tiene de aparcamiento y recinto ferial, argumentando que así sería más sencillo quitar la arena cada inicio de curso. Como podemos comprobar, el problema no termina de solucionarse.”

La concejala Picó en el recinto. / Compromís Sagunt

Una actuación que surgió tras la reivindicación de la comunidad educativa de este centro y las quejas de esta tras los problemas de salud que presentaban algunos estudiantes con el polvo que se acumulaba en algunas estancias del colegio. A esto se sumaba la suciedad que generaba esta tierra y más los días de viento, tal y como publicó Levante-EMV. Unas peticiones que tuvieron la respuesta del gobierno, tras una recogida de firmas, que decidió asfaltar el recinto par evitar estos problemas.

Arena en el recinto / Compromís Sagunt

Propuesta Compromís

A este respecto, Picó recuerda la propuesta defendida por su partido el inicio de curso pasado. En ella, los valencianistas presentaron un anteproyecto de 6 millones de euros para construir una plaza, un aparcamiento subterráneo y un centro social frente al CEIP Montíber. “Ya en su momento, exigíamos al alcalde Moreno que respetara el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), desarrollando la zona dotacional del entorno escolar con la inversión necesaria, sin parches temporales como el asfaltado del solar".

“La segunda de las reivindicaciones de Compromís en este inicio de curso la dirigimos a la Conselleria de Educación, a la cual exigimos que dote de profesorado todos los centros educativos de nuestro municipio y, a la vez, que reactive todas las inversiones para la educación pública de Sagunt. En abril preguntamos en Les Corts sobre los proyectos pendientes de ejecutar en Sagunt por parte de la Conselleria d’Educació. La respuesta dejaba muy claras las verdaderas intenciones en materia de inversión en infraestructuras educativas del gobierno de Carlos Mazón, con José Antonio Rovira al frente. La Generalitat tiene paralizados todos los proyectos Edificant, aun siendo conocedores del aumento poblacional que estamos viviendo, y las necesidades de servicios que esto comporta", continúa la portavoz valencianista.

“Desde Compromís seguimos defendiendo con todas nuestras fuerzas la educación pública. Esta semana celebramos una reunión de la sectorial de educación de nuestro partido, donde examinaremos los datos de este inicio de curso al por menor y planificaremos las próximas acciones a realizar para proteger uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad, como es la educación pública”, concluye Maria Josep Picó, portavoz de Compromís per Sagunt.