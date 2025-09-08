Sagunt y Millau calientan motores para el 20 aniversario de su hermanamiento

Una delegación saguntina encabezada por el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, y la concejala de Hermanamiento, Patricia Sánchez, han visitado la ciudad francesa de Millau, una localidad hermanada con Sagunt desde el 2006. El viaje se ha enmarcado dentro del homenaje que el municipio galo había preparado a Jacques Cohen, una de las personas que impulsaron el hermanamiento entre ambas ciudades.

El año que viene se cumplirá el 20 aniversario de la firma del convenio de hermanamiento por parte de la alcaldesa de Sagunt, Gloria Calero, y el primer edil de Millau, Jacques Godfrain, en 2006. Cabe destacar que esta es la primera ocasión en la que el alcalde y la concejala visitan Millau.

"Han sido 24 horas muy intensas en Millau que nos han servido para volver a tomar el pulso de este hermanamiento entre dos ciudades que durante los últimos 19 años han construido una relación especial. Hemos hablado también del 20 aniversario y de cómo vamos a potenciar nuestras relaciones, no solo para poder disfrutar al máximo de esta celebración, sino también para encontrar nuevas vías de colaboración que sigan acercando a nuestros pueblos", manifestó Moreno.

Momentos del homenaje / Ayuntamiento de Sagunt

Raíces

Sánchez ha destacado la profunda conexión histórica y cultural que une a Sagunt con esta ciudad francesa: "A Millau nos unen nuestras raíces romanas, el legado de unas grandes infraestructuras que han marcado la identidad de ambos territorios y también los lazos comunes que encontramos en la Corona de Aragón". Esta hermandad, ha señalado, no se limita únicamente a un acuerdo formal, sino que "se refleja en el intercambio cultural, educativo y social que hemos ido consolidando a lo largo de los años".

"Durante la visita hemos mantenido una reunión de trabajo para abordar los detalles del aniversario que celebraremos el año que viene, ya que en 2026 el acuerdo de hermanamiento Sagunto-Millau cumple 20 años. Este aniversario no será solo un acto simbólico, sino una ocasión para mostrar la riqueza del hermanamiento en su dimensión social, cultural y económica, implicando a la ciudadanía de ambas localidades y proyectando la colaboración hacia nuevos horizontes", ha añadido la concejala de Hermanamiento.