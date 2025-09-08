Un saguntino se clasifica para el nacional de tiro a las puertas de su segundo mundial

El tirador saguntino Antonio Comeche volvió a demostrar su gran nivel competitivo en el Campeonato Territorial de la Comunidad Valenciana, celebrado el pasado fin de semana en el Campo de Tiro de Llíria, donde logró imponerse en la categoría Súper Senior y se clasificó para representar a la región en el próximo Campeonato de España, que tendrá lugar en Granada a finales de octubre.

El torneo, el más importante del calendario autonómico, contó con una participación histórica de más de 150 tiradores, y fue clave en la selección de los representantes autonómicos para la cita nacional. La competición constó de seis exigentes ejercicios que pusieron a prueba la técnica, resistencia y capacidad estratégica de los deportistas, con desafíos que incluyeron disparos a corta y larga distancia, blancos metálicos reducidos y recorridos con desplazamientos en múltiples direcciones.

Pese a un inicio discreto en el primer ejercicio, debido a errores estratégicos, Comeche protagonizó una espectacular remontada en la segunda prueba, alzándose con la victoria parcial. Sin embargo, en el tercer ejercicio sufrió un revés técnico: la rotura de la uña extractora de su arma le impidió completarlo y, por tanto, puntuar. Aun así, y utilizando un arma distinta para los tres ejercicios restantes, mantuvo una regularidad destacable, situándose entre los cuatro mejores.

El deportista, en plena competición. / Levante-EMV

Gracias a esta sólida actuación, el saguntino no solo se proclamó campeón en su categoría, sino que además alcanzó una meritoria novena posición en la clasificación general absoluta. Con estos resultados, ha sido incluido oficialmente en la selección autonómica que competirá en Granada.

Mundial

Pero el horizonte de Comeche va más allá del ámbito nacional. En aproximadamente diez días, el veterano deportista partirá rumbo a Matlosana (Sudáfrica) para disputar el Campeonato del Mundo de Recorridos de Arma Corta, donde competirá tanto de forma individual como por equipos en la categoría Senior de la División Estándar, representando a España. Con más de 1.700 tiradores de todo el mundo inscritos, el evento se perfila como uno de los más exigentes del calendario internacional.

El saguntino acude a la cita mundialista con el objetivo de revalidar y mejorar su Subcampeonato Mundial conseguido en Tailandia en 2022, confiando en que los problemas mecánicos no se repitan y pueda afrontar cada recorrido con garantías. "El objetivo es que, si hay errores, sean míos y no del material", ha asegurado el deportista, que lleva meses preparándose con intensidad y agradece de nuevo tanto la colaboración municipal como la de sus colaboradores.

De este modo, Comeche sigue siendo un referente del tiro deportivo saguntino y autonómico.