El Saguntino se estrena en la liga con buen pie

El Atlético Saguntino empieza la liga con buen pie, al lograr una victoria en casa por 2-0 contra uno de los equipos más competitivos de la liga, el CD Utiel. El entrenador rojillo, Guillem Beltrán se mostró muy satisfecho con el trabajo de los suyos tras el choque, pensado que tras lo visto en el partido de inicio de temporada ‘todo es posible’ y comentando que estaban "muy contentos porque ha salido casi todo lo que hemos hablado y preparado durante la semana. Nosotros hemos hecho una propuesta para que ellos viniesen un poco a buscarnos con balón. Hemos conseguido desactivar las buenas defensas del Utiel y lo hemos conseguido".

El partido comenzó con un tanto de Mary Sangare que puso por delante a los suyos con un gol en el minuto 10 partido. En el minuto 66, Diego Climent sentenció el choque con un golazo de cabeza tras un saque de esquina y los primeros tres puntos se quedaron en Sagunt para alegría de la afición de Nou Morvedre.

El entrenador cree que la clave de lograr la primera victoria en la jornada 1 de liga en casa ha estado en "creer en el mensaje y romper mitos de los otros equipos. Creo que hemos conseguido romper el mito de que el Utiel es muy dominador a balón parado. Creer es muy importante, también lo es que el grupo y cada jugador que ha salido ha competido al máximo. Cuando la gente ha estado cansada enseguida ha pedido el cambio y los que han entrado al césped lo ha hecho muy enchufados".

El entrenador asegura que aún no sabe en qué puesto puede llegar a estar el equipo rojillo pero, tras esta victoria, afirma que: "no estamos tan lejos como equipo como el Utiel y otros que suelen hacer siempre play off. Los jugadores deben creer que podemos estar más cerca de ellos y que conforme vayamos jugando, ganando partidos y llegando a estar en puestos más de arriba, poder ir, poco a poco, cumpliendo objetivos. A día de hoy no sabemos dónde podremos estar, todo es posible".