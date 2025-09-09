Benifairó vibra con la 'Pujà' un año después de su día más trágico

Benifairó de Les Valls volvió a vibrar con su tradicional 'Pujà' de la Mare de Déu del Bon Succés desde la iglesia hasta la ermita. Pese al intenso calor, el acto fue muy participativo y dejó momentos de mucha emoción mientras los festeros del año subían el anda para dar paso a una jornada intensa donde siempre suele primar el buen ambiente y "la germanor".

Pese al ambiente festivo, muchos recordaban que el acto llegaba un año después de su día de 'la Pujà' más trágico, pues fue esa tarde del año pasado cuando tres temporeros perdieron la vida en la localidad y otras cuatro personas resultaron heridas al ser arrolladas por un camión mientras trabajaban en un campo de naranjos.

El suceso, como adelantó entonces Levante-EMV, se produjo cuando de repente, el vehículo pesado perdió el control al fallarle los frenos y se precipitó por un estrecho camino, ladera abajo. La magnitud de la tragedia llevó al ayuntamiento a suspender todos los actos festivos previstos para ese día y posteriormente trascendió que uno de los heridos también acabó falleciendo a raíz del terrible siniestro.

El edil de Fiestas, Lluís Lairón, confirma a este diario que ese recuerdo "sigue vivo como un día trágico y doloroso". "Son momentos festivos, de disfrutar con los vecinos y pasárselo bien y aquello fue un duro golpe para todo el pueblo. En jornadas como la de la 'Pujà' y la del pasado día 2, que es cuando se cumplió exactamente un año del accidente, la gente sí que lo recuerda en el pueblo y lo lamenta", reconoce a preguntas de este diario.

Para intentar impedir que una tragedia laboral empañe un día tan especial a nivel local, el ayuntamiento llegó a recomendar a algunas empresas ajenas al pueblo que no trabajen esa jornada allí.

Gran participación y susto

En cualquier caso, el ambiente festivo predominó y mantuvo la tónica que ya se vivió en unos actos previos marcados por "una gran participación" como asegura el responsable de Fiestas. "En el "sopar popular" se prepararon 1.900 raciones; se hizo un desayuno para 200 mayores y más de 200 personas corrieron en la carrera", explica además de destacar el buen ambiente registrado en la cita con "els fanalets".

La siempre especial 'Baixà' volvió a dejar el protagonismo para los cohetes y para los más de 80 inscritos para lanzarlos, en una cifra superior a la que es habitual. En el acto no faltó un gran susto, pues un vecino que estaba contemplando el acto sufrió quemaduras en una mano al intervenir sin dudar al ver que se quemaba una caja. "Fue una rápida reacción que evitó males mayores y, afortunadamente, no se hirió de gravedad", decía el edil de Fiestas subrayando además el refuerzo municipal en cuestiones de limpieza y vigilancia.