Demandan más inversión educativa en Morvedre

Las deficiencias con las que arranca el nuevo curso escolar 2025-2026 en el Camp de Morvedre han sido lamentadas por la sección de Educación de la Unión Comarcal de CC OO. El sindicato pone el foco en la persistencia de barracones, la falta de adaptación de los centros a las altas temperaturas y el déficit de profesorado, especialmente en la Formación Profesional.

Desde CC OO se recalca que el "paisaje de barracones" sigue siendo habitual en numerosos centros educativos de la comarca, como las escuelas de Faura, Benifairó de les Valls y Quart de les Valls.

Su responsable, Francesc Cayo, también recuerda que en Sagunt "permanecen paralizadas las reformas del CIPFP Eduardo Merello y del CEIP Montíber debido a la interrupción del Pla Edificant, lo que ha generado preocupación entre la comunidad educativa", afirma.

"Un curso más, reclamamos las obras necesarias, el mantenimiento de las infraestructuras educativas y su adecuación ante la emergencia climática, para garantizar una escuela pública de calidad en condiciones óptimas", señala el sindicato.

Centros sin adaptación climática

Otro de los puntos denunciados es la falta de adaptación de los centros a las altas temperaturas. "Salvo en los nuevos institutos como el IES Nº5 de Sagunt, el IES Nº1 de Canet y el IES de Algímia, así como los centros que están en barracones", el sindicato considera que "el resto de escuelas e institutos no disponen de condiciones adecuadas para soportar el calor".

Según CCOO, cuando las temperaturas exteriores superan los 30 °C, "en muchas aulas se alcanzan fácilmente los 27 °C de disconfort térmico, afectando gravemente al desarrollo de la actividad educativa". Por ello, el sindicato exige a la Conselleria de Educación un plan de acción urgente para adaptar los centros a la nueva realidad climática.

Falta de profesorado y huelga en FP

La tercera gran preocupación expresada por CCOO es la falta de personal docente al inicio de curso. El sindicato afirma que no se están cubriendo todas las plazas vacantes ni las sustituciones necesarias, incluidas jubilaciones ya previstas para septiembre. "Esto ha supuesto que varios centros comenzarán el curso sin contar con sus equipos docentes completos", dice.

Además, recuerda que este lunes ha comenzado el curso de Formación Profesional con una huelga de dos horas, convocada por el profesorado del sector para denunciar los recortes en plantillas y en la oferta de ciclos formativos en centros públicos, así como la progresiva privatización de la FP.

"Reclamamos una apuesta firme por la Formación Profesional pública y de calidad, y el refuerzo de los recursos humanos y materiales en nuestros centros", concluyen desde CCOO.