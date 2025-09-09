Relevo al frente de Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV)

Un concejal de Faura con una larga trayectoria en Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV), Domènec Garcia Anglés, es el nuevo presidente de la formación que hasta ahora lideraba Josep Barberà.

Garcia fue elegido en el X congreso de Esquerra Republicana del País Valenciano, después de ejercer varios años la secretaría de organización.

Ahora, como explican desde la entidad, afronta los próximos cuatro años con una hoja de ruta clara: "Denuncia del expolio fiscal que sufre el País Valencià", lucha contra el cambio climático, defensa de una vivienda digna, y de los derechos sociales, culturales y lingüísticos de los valencianos, entre otros.

“ERPV tiene que ser la herramienta soberanista, republicana, antifascista y feminista de clase para liderar políticas contra la precariedad laboral y por los salarios justos; por la construcción de un estado valenciano democrático, justo, solidario y que defiende los derechos humanos”, declara Domènec Garcia.

Más relevos

Acompañará a Garcia en la dirección del partido Júlia Andrés, concejala de Algemesí que ocupará la Secretaría General.

Además, el Camp de Morvedre disfrutará de una amplia representación en la nueva ejecutiva republicana pues, entre otros, estará Adela Alba, teniente de alcalde de Benifairó de les Valls.