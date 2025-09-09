Convulso relevo al frente de Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV)

Un concejal de Faura con una larga trayectoria en Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV), Domènec Garcia Anglés, es el nuevo presidente de la formación que lideraba Josep Barberà hasta que fue apartado del cargo el pasado mes de abril tras una acusación de acoso sexual y se nombró una gestora, como informó Levante-EMV.

Garcia lideraba la lista 'Dignitat Republicana' y fue elegido en el X congreso de la formación tras un ajustado resultado de apenas seis votos que ha sido impugnado por la candidatura rival, Construïm l'Esquerra Valenciana, encabezada por la periodista Reis Juan.

El recurso denuncia "incumplimientos de los estatutos del partido y de su normativa interna" en este proceso donde Garcia logró 110 votos y Juan, 104, mientras solo una papeleta en blanco; un estrecho margen teniendo en cuenta además que, según fuentes del partido, el primero contaba con el apoyo del presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras.

Reis Juan. / Levante-EMV

Entre las irregularidades denunciadas destacan el "incumplimiento" de los requisitos básicos del Congreso, su "reducción a una simple votación telemática, sin debate ni aprobación de documentos políticos", la "aplicación de un reglamento no ratificado por el Consell Nacional", la "falta de transparencia en la mesa electoral y acceso desigual al censo" o el "alta masiva de militantes como 'no adscritos'". A esto aún le suman la "inclusión en la candidatura ganadora de personas con expedientes disciplinarios pendientes de resolución" y "la proclamación anticipada de resultados antes de finalizar el plazo legal de alegaciones".

Con estos argumentos, Construïm l’Esquerra Valenciana solicita la anulación del proceso electoral.

Hoja de ruta

En la formación, sin embargo, se ha hecho público el nombramiento sin ninguna referencia a esa pugna interna. De hecho, ponen el acento en que el nuevo presidente llega al cargo después de varios años al frente de la secretaría de organización y afronta los próximos cuatro años con una hoja de ruta clara: "Denuncia del expolio fiscal que sufre el País Valencià", lucha contra el cambio climático, defensa de una vivienda digna, y de los derechos sociales, culturales y lingüísticos de los valencianos, entre otros.

“ERPV tiene que ser la herramienta soberanista, republicana, antifascista y feminista de clase para liderar políticas contra la precariedad laboral y por los salarios justos; por la construcción de un estado valenciano democrático, justo, solidario y que defiende los derechos humanos”, afirma Domènec Garcia en el comunicado de la formación.

Adela Alba, teniente de alcalde de Benifairó de les Valls. / Levante-EMV

Más relevos