Heridos dos operarios en un incendio en una planta de residuos de Sagunt

Una reacción química ha dejado dos empleados heridos en Sagunt y ha obligado a cerrar de manera temporal la planta de transferencia de residuos de la empresa municipal SAG, situada en el polígono Sepes. El incidente se produjo este lunes por la tarde cuando un camión procedía a descargar basura sobre la tolva número 3 de las instalaciones, como han explicado desde la empresa.

El personal trabajador presente detectó humo procedente de los residuos e intentó extinguirlo por sus propios medios. Pero en vez de contener la combustión, se desencadenó una reacción química que generó una nube tóxica alrededor de ellos. "De forma inmediata, se activó el protocolo de emergencia y los bomberos y la Policía Local acudieron rápidamente", explican en la empresa.

Tras las primeras evaluaciones, decidieron verter la basura en el suelo de la planta para dispersarla y minimizar los riesgos. El fuerte olor a productos químicos, principalmente amoniaco y lejía, confirmó que los residuos se habían mezclado con sustancias peligrosas de origen doméstico, los cuales nunca deben depositarse con la basura convencional.

Inhalación

A causa de la inhalación de estos vapores tóxicos, dos trabajadores fueron trasladados al Hospital de Sagunt, donde recibieron atención médica. "Su estado no ha revestido gravedad y horas más tarde han sido dados de alta", añaden desde la empresa municipal de Sagunt sin precisar más detalles.

Como medida preventiva, la planta ha suspendido la actividad durante la mañana de hoy, martes 9 de septiembre. Durante este tiempo, equipos de emergencia han evaluado y limpiado la zona afectada antes de autorizar la reanudación gradual del servicio. En el plano logístico, la interrupción obligó a trasladar los camiones de basura a la planta de Algímia d'Alfara, perteneciente al Consorcio C3/V1.

Gestión responsable de residuos

Este incidente, como destacan en la empresa, ha subrayado la importancia de separar adecuadamente los residuos y depositarlos en los contendores indicados. Tanto la SAG como el Ayuntamiento de Sagunt han recordado a la ciudadanía que el Ecoparque fijo y el ecomóvil de la ciudad están disponibles para el depósito de materiales peligrosos.

Entre los elementos que nunca deben mezclarse con la basura convencional destacan las pilas y baterías ya que contienen metales pesados que contaminan el entorno y pueden provocar incendios, las pinturas y disolventes que liberan vapores tóxicos y son altamente inflamables, las lámparas fluorescentes que incluyen mercurio y otros compuestos nocivos, los aerosoles que presentan el riesgo de explosión y de incendio y productos de limpieza doméstica con combinaciones como amoniaco y lejía que generan gases nocivos y reacciones peligrosas.

Lo ocurrido en la planta, a su juicio, es el claro ejemplo de que la ciudadanía debe ser rigurosa a la hora de depositar los residuos en sus lugares correspondientes. Para ello, "es imprescindible la concienciación y sensibilización ambiental para conocer de primera mano la correcta separación de los residuos en el hogar y dónde depositarlos correctamente. No es solo un deber ambiental sino una cuestión de seguridad colectiva", concluyen.