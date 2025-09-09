Sagunt vuelve a demandar nuevos centros de enseñanza

El Ayuntamiento de Sagunt ha reiterado su exigencia a la Conselleria de Educación para la construcción de tres nuevos centros educativos en el municipio: dos colegios de Educación Infantil y Primaria —uno en Sagunt y otro en el Port— y un nuevo instituto de Educación Secundaria (IES). Según ha informado el consistorio, los terrenos ya han sido cedidos por el consistorio y están disponibles para que la administración autonómica inicie los proyectos.

El concejal de Educación, Raúl Palmero, ha acusado a la Conselleria de «abandonar a Sagunto en materia educativa» y ha advertido sobre la creciente masificación en las aulas de los centros públicos, al tiempo en que recordaba obras pendientes como la remodelación integral del centro de FP Eduardo Merello.

La demanda de nuevos centros se basa en el crecimiento de la población escolar en un municipio donde la llegada de la gigafactoría y otras empresas se han convertido en un imán para muchas familias, por lo que la presión demográfica se traduce en aulas con ratios elevadas. Palmero ha insistido en que esta situación no es nueva y ha lamentado la falta de planificación por parte de la Conselleria.

El nuevo curso escolar, como explican desde el ayuntamiento, ha comenzado en Sagunt con cerca de 11.000 estudiantes matriculados: unos 4.000 en colegios y aproximadamente 7.000 en institutos e institutos de Formación Profesional (CIPFP).

Inversión municipal

Las clases se han iniciado tras una serie de inversiones en infraestructuras educativas, ejecutadas mayoritariamente durante los meses de verano, con el objetivo de mejorar las condiciones de los centros. Se trata de cuestiones en las que, por motivos de seguridad, ha actuado de oficio el ayuntamiento, por mucho que sus competencias sean solo de mantenimiento y las inversiones las deba hacer la conselleria.

Durante el verano se han llevado a cabo obras en distintos colegios, con una inversión total cercana a los 150.000 euros. En el CEIP María Yocasta se ha impermeabilizado el techo del edificio principal y se han hecho obras menores en el patio escolar. En el CEIP Cronista Chabret se han sustituido los antiguos ventanales de madera en mal estado por otros nuevos, con criterios de eficiencia energética, lo que contribuye a mejorar el confort y la calidad ambienta. Además, en el CEE Albanta se ha asfaltado y adecuado el patio, corrigiendo zonas de encharcamiento y mejorando el firme para garantizar la seguridad y accesibilidad.