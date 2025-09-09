Unas taquillas refrigeradas facilitarán las compras en el Mercado de Sagunt

La Concejalía de Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Sagunt ha instalado taquillas refrigeradas en el Mercado Municipal de Sagunt Ciudad para impulsar el comercio local y modernizar el servicio, tal y como ya había avanzado Levante-EMV hace unas semanas. Esta iniciativa, cuyo servicio se iniciará el 1 de octubre, responde a una petición formulada por los comercios del mercado con el objetivo de incentivar el consumo y mejorar la experiencia de compra de la ciudadanía.

Esta nueva instalación permitirá a la clientela recoger sus compras en cualquier momento del día, gracias a un sistema de entrega flexible y seguro que garantiza la conservación óptima de productos frescos. Las taquillas se integran dentro del modelo de servicio Click&Collect (compra por Internet y recogida en tienda), adaptándose a las nuevas formas de consumo y facilitando la conciliación entre la vida laboral, personal y las compras locales.

Taquillas refrigeradas. / Ayuntamiento de Sagunt

Ventajas

Desde el departamento de Comercio y Mercados destacan las múltiples ventajas que aporta esta nueva solución tecnológica, ya que facilita la compra a la clientela habitual del mercado y comercios tradicionales. Asimismo, mejora la recogida de pedidos, ofreciendo mayor comodidad y flexibilidad horaria. Por último, moderniza el Mercado Municipal de Sagunto Ciudad, permitiéndole competir en un entorno digitalizado.

Las personas interesas en adquirir productos del mercado a través de esta modalidad tendrán a su disposición un listado de todos los establecimientos adheridos a este nuevo servicio, así como los productos ofertados en la web del Mercado de Sagunto y en las redes sociales.

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha explicado que para que los mercados continúen vivos es imprescindible que tengan los mismos recursos que otras grandes superficies pueden ofrecer: “Esta iniciativa supone asegurar que cualquier persona cuando compra en el mercado pueda venir a recogerlo en un horario más amplio. Estas taquillas nos aseguran un plazo de 24 horas para que nuestros puestos del mercado puedan competir al máximo nivel, siempre priorizando el mejor servicio para la ciudadanía”.

La concejala de Comercio y Mercados, Natalia Antonino, ha señalado: “La instalación de estas taquillas refrigeradas representa un paso importante en la modernización de nuestros mercados municipales. No solo promovemos el consumo local, sino que ofrecemos un servicio innovador que garantiza la frescura y seguridad de los productos las 24 horas del día”. La edila del Ayuntamiento de Sagunt también ha añadido: “Además, aportamos flexibilidad horaria a nuestros vecinos y vecinas, facilitando la recogida de sus compras cuando mejor les convenga y ayudamos a nuestros comercios a adaptarse a nuevos canales de venta que les permitan crecer y llegar a más público”.

A la presentación de las taquillas refrigeradas también han asistido la presidenta y la secretaria de la Asociación de Vendedores del Mercado de Sagunt, Cristina Navalón y Mavi Rodríguez, respectivamente. Ambas han destacado que la implantación de este servicio modernizará el mercado, dará un impulso al comercio de proximidad y que puede atraer a nuevos clientes.

Esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de apoyo al comercio de proximidad, que busca reforzar su competitividad mediante herramientas digitales, servicios de valor añadido y mejoras en la atención al cliente.

Instrucciones para recoger los pedidos

Las instrucciones para la recogida de los productos adquiridos de estas nuevas taquillas refrigeradas son muy sencillas. El primer paso es seleccionar la opción ‘Cliente’ en la pantalla de inicio. A continuación, se debe introducir el número de pedido utilizando el teclado de la pantalla y pulsar ‘OK’. Finalmente, el sistema indicará qué taquilla se ha abierto y cuántas faltan por abrirse para completar la recogida del pedido. Cabe mencionar que conforme se cierra una puerta, se abre la siguiente hasta completar la entrega de la compra realizada.