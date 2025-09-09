Un saguntino vuelve a prisión por robar mientras tenía suspendida una condena por hurto

Un vecino de Sagunt ha vuelto a la cárcel, después de que no haya prosperado su último recurso contra el auto que levantaba la suspensión de una condena anterior de 13 meses por hurto. El tribunal le había otorgado la libertad bajo la condición principal de que no volviera a delinquir, al menos durante un periodo de dos años.

Sin embargo y según quedó demostrado, este hombre cometió un robo con violencia e intimidación durante este periodo, por lo que se revocaron sus beneficios penitenciarios. El condenado alegó que había estado más de año y medio sin infringir la ley y cuando lo hizo fue "de modo puntual por circunstancias personales".

Tratamiento

Además de recordar que ya fue "debidamente castigado", el reo sostenía que la reincidencia no ponía de manifiesto que la expectativa en la que se fundó la suspensión de la pena no pudiera mantenerse. Apelaba también a que había cumplido las otras obligaciones, como fijar un domicilio, que estableció en Sagunt, iniciar un tratamiento de deshabituación y empezar a trabajar.

La Audiencia Provincial de Teruel, que mantuvo la jurisdicción de este caso al cometerse los delitos originales en la provincia aragonesa, reitera en un reciente auto que las expectativas de la suspensión de la condena sí se vieron frustradas porque "no solo cometió un delito de la misma naturaleza, sino más grave por suponer un atentado contra la propiedad ajena con violencia o intimidación contra la víctima".

Lista de espera

Sobre las otras condiciones, el tribunal precisa que el contrato laboral esgrimido se inició en diciembre de 2024 y terminó en enero de 2025, mientras que, sobre el tratamiento, "solo consta acreditada una consulta en noviembre de 2024 para ingreso en programa de deshabituación y se encuentra en lista de espera para la cita con el médico y el psicólogo".