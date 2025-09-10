Adiós a las barreras y al 'catering' en el colegio de Quartell

El colegio público de Quartell inauguró este martes la renovada cocina del centro además de disfrutar de las mejoras de accesibilidad y del acondicionamiento de una zona del patio.

Se trata de unas inversiones de más de 80.000 euros que ha llevado a cabo la subdirección territorial de la Conselleria de Educación en colaboración con el consistorio, tras la insistencia municipal en realizar los trabajos de manera urgente, a la vista de la demora de la remodelación integral del colegio tras la declaración de lesividad del proyecto a través del Pla Edificant.

El director y la cocinera de colegio de Quartell, en el renovado espacio. / Daniel Tortajada

El objetivo ha sido eliminar barreras arquitectónicas y retomar los cocinados en el propio centro pues el mal estado de las instalaciones anteriores ya habían impedido usarlas al no cumplir la normativa de Sanidad y eso había obligado a contratar un servicio de 'catering'.

El director del coegio de Quartell muestra la eliminación de barreras. / Daniel Tortajada

La intervención se ha desarrollado con el objeto de arrancar el curso 2025-26 en las mejores condiciones en una escuela que se construyó en 1960.

"Imprescindibles"

Estas actuaciones se han considerado "imprescindibles" para que el alumnado acuda al centro con todas las garantías.

Tanto la dirección de obra como la redacción y seguimiento ha sido desarrollado por los servicios territoriales. No obstante, desde el consistorio se asegura que tanto los servicios técnicos como los responsables políticos han cooperado con el objetivo de garantizar una educación de calidad para el estudiantado.