La candidatura de Garcia ve "infundadas" las críticas a su elección al frente de ERPV

La candidatura encabezada por Domènec Garcia a la presidencia de Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV) ve "infundadas" críticas al proceso congresual que dio la victoria por apenas seis votos de diferencia al concejal de Faura. Por ello, rechaza el argumentario de la otra lista en liza que ha impugnado el resultado y pide la anulación del proceso, la liderada por Reis Juan bajo el título Construïm l'esquerra valenciana.

El sector próximo a Garcia resalta el cumplimiento de los requisitos del congreso y asegura que todos los documentos básicos de este fueron aprobados tanto por la comisión organizadora como por la ejecutiva nacional en el mes de julio, como se informó a la militancia por correo electrónico.

Ante el cuestionamiento a que la votación se hiciera telemática "sin debate ni aprobación de documentos políticos", recuerda que dos días antes de ella se celebró un debate abierto en el que participaron cerca de 70 personas.

Desde la lista de Dignitat Republicana también se da normalidad al reciente aumento en el número de afiliaciones. Así, este se atribuye a una campaña específica de captación, al tiempo en que se recalca que "la figura del 'militante no adscrito' está contemplada en los propios estatutos del partido".

Expedientes archivados

El sector de Garcia niega asimismo de forma tajante la acusación de incluir en la candidatura a personas con expedientes disciplinarios pendientes de resolución pues se destaca que todos ellos "fueron archivados hace meses por la Comisión de Garantías".

Desde la candidatura no ven cuestionable el resultado y creen que el partido "cuenta con los mecanismos necesarios para hacer frente a las falsedades y garantizar la transparencia del proceso interno".