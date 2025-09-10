La delegación fallera de Morvedre ya disfruta de la Targa de Cecina

Las Falleras Mayores de la Federación Junta Fallera de Sagunt, Ana Martínez y Noa Barea, junto al presidente ejecutivo, Hugo Morte; los vicepresidentes de Deporte y Cultura y una delegación formada por representantes de las fallas Tres d'Abril, Avinguda, La Palmera y Xurruca, además de los acompañantes de las máximas representantes, ya disfrutan de su estancia en Cecina, ciudad hermanada con Sagunt .

Allí han sido recibidos por autoridades y una amplia representación de la Targa, al frente de la cual está su presidente, Domenico Giampà, con su directiva, además de representantes de las distintas riones (asociaciones festivas).

Targa

La comitiva saguntina se ha trasladado hasta la ciudad hermana para disfrutar de la gran fiesta de la 64 edición de la Targa Cecina, un programa lleno de actos en los que la delegación de FJFS participa, además de aprender las tradiciones y cultura de esta localidad de la Toscana italiana.

El izado de banderas dio el pistoletazo de salida al programa, luego fue la Minitarga (carrera) y el desfile de carros, que encabezó la delegación de FJFS. Escenarios móviles donde las coreografías y el diseño de estos llaman la atención.

También han realizado excursiones y talleres, además de asistir a los actos oficiales.

Este jueves, la comitiva del Ayuntamiento de Sagunt partirá hacia la ciudad hermanada en una visita más institucional.