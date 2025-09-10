Las estafas informáticas frenan el descenso de la criminalidad en Sagunt

Casi una decena de delitos diarios. Ese es el promedio que alcanzan las infracciones penales en Sagunt durante la primera mitad de este año, según el último informe de criminalidad elaborado por el Ministerio del Interior. Además de representar el quinto ejercicio consecutivo de subida, un aspecto significativo de este trabajo es que centra el aumento en las estafas informáticas, que se incrementan más de un 65 % respecto al mismo periodo de 2024 hasta rozar las 260.

En esta tipología se incluyen los fraudes bancarios con tarjetas y cheques de viaje o las estafas relacionadas con inversiones. Dentro de la categoría de otros ciberdelitos, que casi se duplicaron durante el primer semestre en Sagunt hasta superar los 40, se encuentran el acceso y la interceptación ilícita de datos o sistemas, las falsificaciones, las amenazas, las coacciones, así como los delitos sexuales, contra la propiedad industrial o intelectual y contra el honor.

Delincuencia convencional

Más allá de estas categorías, la criminalidad convencional disminuyó en el primer semestre del año por tercer ejercicio consecutivo hasta quedarse en las 1.444 infracciones penales. Sin embargo, tres de los tipos más graves se mantienen en niveles preocupantes, siempre según los datos del Ministerio del Interior, que obtiene del Sistema Estadístico de Criminalidad, que tiene en cuenta los hechos de los que han tenido conocimiento las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad, bien por medio de una denuncia o por actuación policial realizada en labores de prevención e investigación.

Por una parte, la estadística recoge el asesinato del violinista callejero estadounidense de 39 años, Djinn Maury, cuyo cuerpo sin vida fue descubierto en el conocido como Taller del Alemán en la entrada sur al casco histórico de Sagunt. Pero también durante este periodo se ha tenido constancia de un intento de homicidio, que se suma al que también se registró durante el primer trimestre del año.

Delitos sexuales

También los delitos sexuales se incrementaron durante la primera mitad de este año hasta los 22, que representa el nivel más alto de la serie histórica. Como se viene repitiendo dese el Ministerio del Interior, esta subida tiene su principal explicación en la mayor sensibilidad social con este tipo de infracciones penales, que conduce a más denuncias, aunque no necesariamente a un aumento de este tipo de delitos. En cualquier caso, durante la pasada primavera se registró una violación, la primera del ejercicio.

Tráfico de drogas

Del resto de la criminalidad, los otros tipos que se incrementaron respecto al mismo periodo del ejercicio anterior fueron la sustracción de vehículos y el tráfico de drogas, mientras que los robos, tanto con violencia e intimidación como con fuerza en domicilio, y los hurtos descendieron en Sagunt.