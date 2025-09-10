Este 10 de septiembre es el Día Mundial para la prevención del suicidio. Me permito escribir sobre ello, aun sin ser docta, porque conozco dos casos muy de cerca; hechos verídicos dentro de mi círculo familiar y de amistad.

Existen muchos estudios que retratan una dura y cruel realidad: casi 3.900 suicidios en 2024 en España; Soria, la mayor tasa; la Comunidad Valenciana, cuarto puesto; la edad más común, de 15 a 29 años; más hombres que mujeres.

La salud mental necesita mayor atención.

Este verano he conocido el problema sufrido por personas muy próximas a mí. Me expresaban su sentimiento de abandono a consecuencia de retrasos de un mes para su cita en el ambulatorio de Sagunto o por la falta de terapia.

Imagen que ilustra una persona sumida en la tristeza. / Levante-EMV

He visto llorar y temblar a mi amiga; me confesaba su malestar: “no tengo ganas de salir, llevo tres días sin dormir...” Muchas personas en estas circunstancias no quieren hablar, ni levantarse de la cama...ni ¿vivir?. Algunas son mujeres luchadoras o cuentan con familia y amigos; quieren seguir viviendo. Otras no.

Aún recuerdo que hace poco más de 10 años un miembro de mi familia tomó esa fatal decisión, aunque fuera por amor. ¿Se podría haber evitado?.

El suicidio de una persona lleva, en algunas ocasiones, a otras consecuencias también realmente graves: el horrible sentimiento de culpa que siente la familia, sobre todo, los progenitores.

Los profesionales destacan este trascendental y peligroso problema de salud pública. La psicóloga Noelia Navarro-Gómez habla de las causas que pueden desembocar en este tipo de actos: trastornos psicológicos, de personalidad, la alta carga de estrés emocional y, especialmente, el bullying o el sexting. Todo ello puede conducir a una persona a sentir miedo a seguir viviendo.

La detección precoz, respuesta rápida, atención temprana y continuada, tiempos de espera y más profesionales son las bases para evitar esta tragedia.