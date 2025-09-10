Quart de les Valls amplía su dispositivo de control en fiestas

Con la proximidad de las fiestas patronales, el Ayuntamiento de Quart de les Valls ha puesto en marcha nuevas medidas para garantizar la seguridad y el buen funcionamiento de los actos. En este sentido, se ha suscrito un convenio de colaboración con Protección Civil que permitirá ampliar el dispositivo de control y reforzar la coordinación entre servicios.

Este acuerdo facilita la ampliación de los dispositivos de vigilancia y prevención, reforzando la coordinación entre Protección Civil, la Guardia Civil y la vigilancia municipal con que el pueblo ya cuenta de manera habitual. “La colaboración con Protección Civil se complementa con la presencia de la Guardia Civil durante las fiestas, hecho que nos permite ofrecer un dispositivo de seguridad más completo y eficaz” han señalado desde el ayuntamiento.

La alcaldesa firmando el acuerdo. / Ayuntamiento de Quart de les Valls

Protección civil

La alcaldesa de Quart de les Valls también ha destacado el papel clave de Protección Civil durante las incidencias registradas este verano, y ha recordado que el municipio no dispone de policía local, una cuestión en la cual el consistorio continúa trabajando. Según ha remarcado, “esta decisión se ha tomado pensando en la población, que reclama y merece una mayor protección”. Desde el consistorio se ha destacado la importancia de esta colaboración para ofrecer una respuesta más eficaz ante posibles incidencias y velar por el bienestar de todas las personas que participan en las celebraciones.

Este convenio iniciará durante las fiestas patronales de septiembre, y seguirá durante el resto del año para tener un protocolo de actuación y tareas claras.

Así mismo, el ayuntamiento ha querido agradecer la implicación y la profesionalidad de Protección Civil, una entidad que juega un papel fundamental en el apoyo a la ciudadanía y en la protección de los espacios públicos.

Con la firma de este convenio, Quart de les Valls reafirma su compromiso con una gestión responsable y coordinada de la seguridad pública, poniendo al servicio de vecinos, vecinas y visitantes los recursos necesarios para disfrutar de unas fiestas y de un calendario anual de actividades seguras y muy organizadas.