Reconocimiento a Socoltie en Sagunt

El Ayuntamiento de Sagunt ha reconocido este martes al Centro Ocupacional Socoltie tras su reciente declaración como cooperativa de utilidad pública, un reconocimiento otorgado en mayo por la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Seguridad Laboral.

El alcalde Darío Moreno y la concejala de Servicios Sociales, Nuria Carbó, recibieron en el salón de plenos a una delegación de la entidad encabezada por su presidenta, Cristina Vila.

El primer edil dio la enhorabuena al Centro Ocupacional porque este reconocimiento «acredita todo el buen trabajo que se ha hecho desde una perspectiva profesional» durante décadas. «Es de justicia que se os reconozca ese interés público, así como el impacto positivo que tenéis en la sociedad. Socoltie existe porque ni el sector público ni el sector privado han podido dar respuesta a necesidades que tenemos en nuestra sociedad. Desde la administración pública somos conscientes de que estáis prestando un servicio que muchas familias necesitan. Por ello, tenemos una deuda con vosotras y vosotros», dijo.

Por su parte, la edil Nuria Carbó destacó la entrega del equipo: «Cuando personas maravillosas hacen una labor extraordinaria desde el corazón, suceden cosas como esta».

Beneficios fiscales

Este reconocimiento permite a Socoltie acceder a beneficios fiscales, subvenciones y exenciones, así como participar activamente en la elaboración de políticas públicas relacionadas con su ámbito de actuación.

Con más de 40 años de trayectoria, Socoltie se ha consolidado como un recurso social clave en Sagunt, atendiendo actualmente a 45 personas con discapacidad intelectual entre los 18 y los 65 años.

A través de talleres psicosociales, rehabilitadores y ocupacionales, su trabajo se centra en la inclusión social, la formación y el desarrollo personal de este colectivo, bajo los valores del cooperativismo y con el objetivo de construir una sociedad más justa e igualitaria.

«Este reconocimiento refleja el mérito a la labor social desempeñada durante una trayectoria de más de 40 años, así como reafirma nuestro modo de hacer y consolida nuestros principios y valores sociales», afirmó Cristina Vila, subrayando el compromiso de la cooperativa con los derechos y la dignidad de las personas en situación vulnerable.

Colaboración

Esta declaración, como explican desde la entidad, también les empuja a seguir estableciendo lazos de colaboración y participación con otras entidades, empresas y agentes sociales favoreciendo una sociedad más justa, igualitaria y solidaria, especialmente ahora que ven cómo su labor social es considerada de interés general al ser reconocida como un servicio social que responde a las necesidades de la ciudadanía vulnerable.