Sagunt impulsa una inversión de 4,6 millones en Baladre

Una de las grandes plazas del barrio de Baladre de Sagunt cambiará próximamente de fisonomía. El ayuntamiento ha impulsado una inversión de 4.616.389 € cofinanciada por los fondos Next Generation de la Unión Europea y ya busca a empresas interesadas en realizar los trabajos en un total de 10 meses.

Su objetivo es dotar al espacio de un mayor nivel de calidad y funcionalidad, además de mejorar la accesibilidad de la plaza Vicente Aleixandre "mediante la inserción de elementos que promuevan la buena conectividad interna de la manzana, desde el viario público hasta los portales de las edificaciones", como explican desde el ayuntamiento.

La actuación, que está enmarcada en el proyecto ARRU Baladre I, abarcará 10.701 metros cuadrados e incorporará una nueva área central con juegos infantiles y deportivos.

Las empresas interesadas en acometer estas obras tendrán de plazo para presentarse hasta el lunes 29 de septiembre.

La filosofía de la actuación es establecer una nueva relación de continuidad en toda la plaza. Por ello, plantea una nueva área de estancia dotada con mobiliario urbano que genere un punto de reactivación de la plaza interior que sea accesible desde las diferentes aceras perimetrales. La accesibilidad de tránsito peatonal a la plaza se favorece con la eliminación de barreras arquitectónicas de cambios de nivel existentes mediante la adaptación de pendientes del pavimento. Asimismo, se intervendrá en la red de alumbrado colocando dos nuevas farolas.

Esto supondrá todo un cambio pues, actualmente, hay dos espacios intermedios asfaltados, uno destinado a aparcamiento y otro a conformar la parte central de la plaza interior, con zonas ajardinadas sin área de juegos infantiles o deportivos, más algunas zonas de arbolado de porte medio y grande.

Avanzar en la recuperación

El alcalde, Darío Moreno, espera que haya empresas interesadas en realizar las obras, aunque no ha ocultado que es un momento difícil para la contratación, ya que todavía se están efectuando muchas labores de construcción como consecuencia de la dana del 29 de octubre: "Nuestro deber como ayuntamiento es intentar que estas licitaciones salgan adelante porque tienen un impacto directo en la calidad de vida de la ciudadanía. Además, esta obra sigue avanzando en ese plan de recuperación de Baladre, que es una deuda que tenemos con el barrio", afirma.

La concejala de Vivienda, Nuria Carbó, ha puesto el acento en que estas obras “crearán un entorno más digno y sostenible”. Además, cree que abren la puerta “a un barrio renovado, inclusivo y lleno de oportunidades”, ha dicho resaltando que “el departamento de Vivienda ha trabajado de manera incansable para que estas obras sean una realidad”.