La disparidad marca la vuelta al cole en Morvedre más retrasada
Canet y Benifairó estrenan mejoras en instalaciones, pero con presupuestos y formas muy diferentes
La disparidad marcó la «vuelta al cole» más retrasada en el Camp de Morvedre pues Canet d’en Berenguer, Benifairó de les Valls, Torres Torres y Alfara de la Baronia entraron este martes a las aulas, en lugar de hacerlo el lunes por ser festivo local. La jornada estuvo marcada por diferentes «estrenos» y contrastes por obras que se han acabado este verano.
El CEIP Les Palmeres de Canet arrancó el curso usando por primera vez la ampliación realizada con una inversión total de 5,3 millones de euros que el consistorio llevaba reclamando 15 años.
Benifairó lo hizo en las quince aulas prefabricadas recién instaladas de forma temporal mientras la Conselleria de Educación da forma al nuevo colegio en los terrenos que ocupaba el anterior, que ya ha sido totalmente derribado.
