Canet d'en Berenguer vive sus días grandes

Canet d'en Berenguer puso este martes el broche de oro a los actos más destacados de sus fiestas patronales en honor a la Verge contra les Febres. La ofrenda de flores a la virgen, la tradicional dansà y el ball de plaça abarrotaron la plaza de la Iglesia una vez más, en las citas, religiosas, culturales y festivas más secundadas y aplaudidas por los vecinos de esta localidad del Camp de Morvedre. Un acto muy colorido donde la música, la indumentaria y los bailes tradicionales marcaron la jornada, que finalizaba con una espectacular "mascletà de color", que ni el amago de lluvia pudo frenar.

Un momento de la ofrenda. / Cataclán Audiovisual

Día grande

Sin embargo, la jornada venía precedida por el día grande , que comenzaba temprano con la missa d’alba en el Carrer del Mig, seguida de la diana musical a cargo de la Societat Musical Canet d’en Berenguer y los dolçainers Germans Caballer. A las 12:00 la misa solemne en honor a la patrona, cantada por el Cor de Cambra Contrapunto, y posteriormente, una mascletà a cargo de la Pirotecnia Turís en el Carrer Calvari.

La tarde estuvo marcada por los actos más tradicionales y emotivos de las fiestas. A partir de las 18:00 horas, la "tirà de murta" por el recorrido de la procesión, seguida por el pasacalle y la recogida de clavarios y clavariesas, entre los que se encuentra el alcalde, Pere Antoni. A las 20:00 se celebró la solemne procesión en honor a la Verge, secundada por un gran número de feligreses. La jornada finalizó con un impresionante castillo de fuegos artificiales y el espectáculo musical de revista dedicado a Lina Morgan, a partir de la medianoche.

Las fiestas continuarán hasta el próximo 15 de septiembre, con una programación variada que incluirá más eventos religiosos, desfiles, conciertos, bous al carrer, vaquillas, concursos de emboladores y la tradicional traca de fin de fiestas. Entre los actos más relevantes de los próximos días se encuentra el bou cerril de la ganadería Miura, para este jueves; el KanallasFest, el Festival Remember y el esperado concurso nacional de emboladors.