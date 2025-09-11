Las quejas por la suciedad no cesan en Sagunt pese al esfuerzo por ganar eficiencia

La acumulación de orines de perro en aceras y mobiliario urbano, junto con la suciedad que persiste durante días en distintos puntos de Sagunt han desatado un aluvión de quejas vecinales en la redacción de Levante-EMV, al margen de las hechas públicas este verano por diversos grupos de la oposición municipal o entidades vecinales.

Pese a reconocer el incivismo como un factor clave, muchos vecinos exigen una limpieza más frecuente e intensiva, especialmente para eliminar manchas persistentes en lugares céntricos, esquinas, fachadas y barandillas, algunas ya sustituidas por la corrosión provocada por los orines.

Esquina del ayuntamiento, recién limpiada. / Mónica Arribas

“Hasta en la esquina del ayuntamiento con la plaza principal hay restos de meadas que llevan tanto tiempo que está todo negro. Es una vergüenza esté así un lugar tan céntrico y transitado por turistas que, además, está al lado de una parada de autobús y de unos bancos donde solemos ir mucha gente”, se quejaba hace días a este diario una vecina, Concha Colomer, respecto a un lugar que dos días después amanecía más limpio, pero con evidentes signos de orines que no se habían llegado a borrar. "En la plaza dels Porquets hay zonas llenas de manchas donde te pegas y yo misma he visto cacas de perro que se han quedado por recoger casi una semana tanto al lado del ayuntamiento como en la calle Benifairó", añadía.

Suciedad por recoger al Norte el Palància. / Levante-EMV

Otros testimonios evidencian que el problema no es exclusivo del centro de la ciudad y que también se da en el Port de Sagunt. "En el norte del Palància, por la zona cercana a la antigua carretera nacional y por Sant Cristòfol, ha habido desperdicios de todo tipo en las aceras durante semanas, especialmente después de las fiestas. Hace poco han limpiado en varias zonas, pero hay otros que siguen en el mismo sitio e incluso hay una bolsa de basura colgada de la valla de un solar que no sé ni la de tiempo que lleva ahí", lamenta María José, otra vecina.

"La zona de la playa del Puerto ha estado mal sobre todo este verano. Pero hay muchos sitios llenos de orines", explica un residente.

Los restos de orines han llegado a romper bolardos en el Port / Daniel Tortajada

Desde la empresa municipal que realiza la limpieza, la SAG, se anima a la ciudadanía a comunicar las incidencias y se aseguraba a este diario que "las que vienen por registro y la aplicación 'city' del ayuntamiento se están atendiendo y cerrando como viene siendo habitual".

Quejas en el pleno

Este malestar con una cuestión que empeora la imagen de la ciudad también se pudo ver en el pleno municipal del pasado julio. Entonces, un vecino confesaba llevar tres años viviendo en la ciudad y estar encantado tanto del municipio como de sus gentes, pero decía estar “sorprendido, desagradablemente de la poca limpieza, tanto en el centro como en urbanizaciones de playa" como la Malvarrosa de Corinto. “Podemos encontrarnos botellas, botellines, latas, un día, otro día....”, lamentaba.

Orines en una calle del Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

El alcalde, Darío Moreno, reconoció entonces que “hay margen de mejora” y aseguró que “se están haciendo muchos cambios en la empresa pública de limpieza para intentar llegar a donde no se está llegando. Intentaremos que se noten más en la calle conforme avance la legislatura”, dijo.

Otro vecino tomó después la palabra para considerar que la limpieza “es una total vergüenza” y afeó el estado de la principal plaza del núcleo histórico de la ciudad, la Glorieta. Así, pidió que limpien las calles y, “si falta gente”, se contrate a personas para ello.

Vehículo de recogida de la empresa municipal SAG. / Mónica Arribas

Mejorar la eficiencia

Ante esto, Moreno consideró que “nunca se ha dicho que falte gente” y explicó que, de entrada, esas contrataciones siempre deben acompañarse de informes técnicos que avalen la viabilidad económica y la eficiencia de las decisiones que se toman. “Ahora no estamos en un momento expansivo de contratar más gente a lo bruto, sino que se está haciendo un esfuerzo de mejora de la eficiencia, revisando las rutas de recogida, impulsando una homogeneización de todos los modelos de contenedores porque ahora mismo hay cuatro, lo que agilizará la recogida".

Control del incivismo

También asumió que otra parte del problema es la necesidad de un "mayor control de comportamientos incívicos" pero afirmó que la Policía está sobre esa cuestión, aun reconociendo que "queda mucho por hacer".

Imagen de una calle de Sagunt, este martes, fruto del incivismo. / Levante-EMV

Esa apuesta por una mayor concienciación también la comparten algunas asociaciones vecinales, como La Victoria, la de Almardà, Corinto y Malvarrosa así como la de Almardà Viva, que lanzan frecuentes mensajes en sus redes sociales tanto para pedir la recogida de los excrementos caninos como el buen uso de los contenedores, que los restos de poda no acaben tirados en cualquier lugar o que se utilicen los ecoparques fijos y móviles.

Estas entidades también demandan mayores frecuencias en las recogidas, más contenedores en algunos puntos o la renovación de estos depósitos que ya prevé el consistorio.