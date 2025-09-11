Faura gana adeptos a la actividad física en verano

Faura ha vuelto a vivir un verano activo, saludable y participativo con los cursillos de natación y la tercera edición de Esport a l’Estiu, organizado por el Ayuntamiento de Faura a través de la Concejalía de Deportes. Las actividades físicas han tenido una gran acogida por parte de la ciudadanía. En total, 736 personas han podido disfrutar de ellas entre los meses de junio y agosto. Según el regidor de Deportes, Sergio Mateo, la respuesta vecinal “demuestra que Faura es un pueblo activo, con ganas de compartir y de cuidarse, y que las políticas deportivas inclusivas y accesibles favorecen la adopción de un estilo de vida saludable en personas de todas las edades”.

Durante las últimas semanas, los vecinos y vecinas han llenado los diferentes espacios municipales al aire libre donde se han llevado a cabo las actividades, desde el campo de fútbol y el parque de calistenia hasta la piscina, pasando por el auditorio de La Canaleta y el patio del CEIP San Vicente Ferrer. En todas estas zonas se han realizado una variada oferta de actividades físicas, pensadas para fomentar un estilo de vida saludable también durante el verano.

Participación

Las disciplinas gratuitas programadas de Deporte en verano, destinadas a todas aquellas personas con el Carné Deportivo Municipal, han reunido un total de 351 personas. Actividades como el yoga y el pilates han contado con la participación de 40 personas cada una, mientras que el taichí ha llegado a 45. El crossfit-calistenia y el senderismo han reunido 25 personas respectivamente, y la defensa personal ha tenido 16 participantes. Las actividades más vinculadas al baile también han tenido un seguimiento destacado, con 20 personas inscritas a las sevillanas y 15 a los bailes latinos.

La propuesta más multitudinaria ha sido la marcha senderista nocturna, organizada en colaboración con el Centro Excursionista La Vall de Segó. Esta actividad, que consistía en un recorrido por el término municipal que acababa con baño en la piscina y degustación de horchata y fartons, consiguió congregar 125 personas, confirmando el éxito de esta propuesta que se ha llevado a cabo durante los tres últimos años.

En cuanto a la piscina municipal, los cursos de natación (para bebés, infantil y para adultos) y el resto de actividades acuáticas (aquaeróbic y el programa especial “Natación y Salud”) han tenido también una gran respuesta. En total, 385 personas se han inscrito a los diferentes turnos. El primer curso contó con 31 personas adultas, mientras que el segundo consiguió reunir 80 niños y 102 adultos. El tercer curso acogió 50 niños y 90 adultos, y el cuarto cerró con 32 personas adultas. La variada oferta de la piscina municipal ha hecho que se haya convertido también en uno de los espacios más dinámicos y participativos del municipio durante el verano.

"Con este éxito de participación, el Ayuntamiento de Faura ya se prepara para continuar trabajando en la oferta deportiva y mantener vivo el espíritu de un municipio que apuesta por la actividad física para toda la población y durante todo el año".