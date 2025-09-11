Iniciativa Porteña exhibe hilo directo con la vicepresidenta de la Diputación

Iniciativa Porteña (IP) ha exhibido hilo directo con la vicepresidenta de la Diputación, Natalia Enguix. Tras integrarse antes del verano en la Unión Municipalista "para dar voz propia al núcleo del Port de Sagunt en instancias superiores", los segregacionistas encabezados por Eduardo Márquez pudieron trasladar a Enguix y a parte de su equipo numerosas demandas en una reunión de más de dos horas, como han explicado en un comunicado.

Se centraron en "inversiones clave en El Puerto que ahora mismo se encuentran paralizadas", como la continuidad de la remodelación de La Gerencia, el tren hasta El Puerto o la conexión entre El Puerto y Canet por la costa.

En una primera valoración, Iniciativa Porteña tilda el encuentro de “muy positivo” ya que “logramos poner en la mesa de la Diputación cuestiones que muchas veces caen en el olvido, así vez que recogimos bastante información sobre lo que está ocurriendo por ejemplo con la fase II de La Gerencia”, señala el portavoz de IP, Eduardo Márquez.

Esta primera reunión con la vicepresidenta de la Diputación es, según fuentes de IP, la primera de muchas. "Tras varias reuniones con la Unión Municipalista, podemos decir que tenemos las puertas de la Diputación abiertas para tratar este tipo de cuestiones y otras que vendrán en el futuro, algo que para un partido local como IP es muy importante”, señala Márquez.

Gerencia

Respecto a la nueva fase para acondicionar la Gerencia, los segregacionistas afirman que la Diputación cifró la inversión necesaria en 3,6 millones de euros. “Somos conocedores de la reunión que también mantuvo Darío Moreno con Diputación por este tema y donde el señor alcalde afirmó que la Diputación se comprometió a invertir un millón de euros para esta fase. Tras nuestra reunión, desde Diputación han abierto la puerta a colaborar con más dinero, pero siempre y cuando el ayuntamiento colabore también financiando parte de las obras de La Gerencia. Lo que no puede hacer Darío Moreno es decir que va a recuperar La Gerencia y luego no poner ni un céntimo, por lo que pedimos al señor Moreno que se comprometa a recuperar La Gerencia poniendo los millones necesarios para cofinanciar el proyecto con Diputación, al igual que hizo con la casa Romeu”, señala Márquez.

Transporte público

Iniciativa Porteña también mostró su preocupación ante el problema de aglomeraciones que existe en los autobuses hacia Valencia: “Desde IP seguiremos defendiendo un transporte de alta capacidad como el tren de cercanías o el metro que es perfectamente complementario al sistema de autobuses y que por cuestiones puramente políticas no está ya funcionando en El Puerto. El mensaje desde Diputación es el compromiso de llevar una iniciativa al pleno de Diputación para pedir el tren hasta El Puerto”.

Vía Verde de Ojos Negros

Otro de los puntos de la reunión fue la finalización de la Vía Verde de Ojos Negros hasta el Pantalán en El Puerto, Márquez comenta que: “Desde Diputación plantean un estudio para conocer cuál es el mejor recorrido posible en términos técnicos e históricos y conocer los dominios públicos o municipales sobre los que discurriría el trazado planteado. Desde IP estudiaremos los posibles trazados y sobre qué tipo de terreno se realizaría para que cumplan los requisitos para que Diputación colabore con la Vía Verde”.

Puente y museo

Entre otras cuestiones que se abordaron en la reunión fue el puente de unión entre las playas de El Puerto y Canet y la inclusión del Museo Industrial y el Horno Alto en la red de museos de Diputación, Márquez apunta que: “Pese a ser cuestiones más complicadas por diversos motivos desde Diputación no cierran la puerta por ejemplo a ayudar con el puente a Canet ya que desde IP consideramos que es una obra muy necesaria, pero tenemos que resolver las dificultades urbanísticas que tiene que resolver el ayuntamiento previa implicación de la Diputación de Valencia”.

Para finalizar, Márquez concluye en que "la valoración general es positiva" y da por seguros nuevos encuentros.