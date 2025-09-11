La abundante presencia de garrapatas obliga a fumigar campos de Sagunt

La abundante presencia de garrapatas en campos de Sagunt en plena producción ha obligado a algunos propietarios a tomar medidas nunca vistas hasta ahora, como el fumigar contra estos ácaros que se alimentan de sangre y son capaces de transmitir enfermedades con sus picaduras.

Aunque no es algo generalizado, es un hecho llamativo y del todo excepcional, como explica a Levante-EMV Antonio Martínez, un profesional que acumula décadas de experiencia en el sector. "Las garrapatas empezaron a verse el año pasado, pero esta vez es un escándalo, hasta el punto de que hay gente fumigando sus propiedades para esto de forma específica. Algo así, aquí no había pasado nunca", afirma.

Los trabajadores de una finca de la partida de Gausa están tan acobardados que se han comprado collares de perro antigarrapatas y se los ponen a modo de tobilleras pues varios ya han tenido que ir al médico por las picaduras de estos parásitos que suelen en encontrarse el suelo, habitualmente ocultos entre la hierba o la maleza y que en su mayor parte están activos desde la primavera hasta el otoño.

Proliferación de fauna salvaje

Este aumento de la presencia de garrapatas en parcelas cultivadas es atribuido a la proliferación de especies como el jabalí y el conejo, que ven facilitada su expansión por los campos abandonados e incrementan la cifra de parásitos. De hecho, los casos conocidos se dan junto a terrenos que son pasto de las brozas y se convierten en refugio perfecto para la fauna salvaje.

Imagen de la partida de Gausa donde se ha producido el problema. / Daniel Tortajada

El presidente de AVA-Ascosa en Sagunt, Pere Peruga, admite que "las garrapatas son un problema" que, en términos generales, sitúa en "plantaciones perdidas". Por ello, ve "fundamental" que se tomen medidas contra el abandono de los campos y para atajar la sobrepoblación de conejos y jabalíes. "Tenemos muchos problemas con ellos", dice respecto a estos últimos. "Están haciendo daños severos en las propiedades, a pesar de que la sociedad de cazadores tiene vocación de colaborar y trata de minimizar los problemas", añade.

La concejala de Agricultura, Ana María Quesada dice no haber recibido quejas específicas por la presencia de garrapatas en el campo y afirman estar a la espera de respuesta autonómica a la solicitud de ayudas tramitada por el ayuntamiento para combatir la sobreexplotación de jabalíes.

Plaga en un acceso a la playa

Desde la Asociación Vecinal de las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa también alertaron a principios del verano de una plaga de garrapatas en un acceso al mar. No obstante, la intervención municipal permitió resolver el problema con una fumigación por parte la empresa contratada por el ayuntamiento para atajar las plagas; algo que agradecieron desde la entidad.

En caso de picadura, el Ministerio de Sanidad recomienda "quitarla cuanto antes, preferiblemente por un profesional sanitario", extraerla con pinzas y limpiar bien la herida, así como acudir al médico si en días posteriores aparecen fiebre u otros síntomas.

También desaconseja la retirada por sistemas tradicionales como aceite, vaselina, petróleo, cortarlas con una tijera o aplicar calor ya que han sido considerados de riesgo, facilitando el contagio de los patógenos que pudieran albergar.