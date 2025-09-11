Un Miura genera expectación y un susto en Canet
Cientos de taurinos se han acercado a la localidad atraídos por la prestigiosa ganadería
La carretera de Morvedre en Canet d'en Berenguer se ha llenado este jueves de aficionados a los toros quienes no se han querido perder el toro cerril que ha comprado la Penya el Tinglao, dentro de las fiestas patronales. La ocasión no era para menos, ya que se trataba de un astado de la ganadería Miura, una de las prestigiosas a nivel nacional.
Susto
El toro se desencajonaba desde esta zona de la localidad y ha hecho gala a la frase "salir como un miura", ya que no le ha faltado brío. También la tarde se ha cobrado algún que otro susto, ya que en uno de esos arranques del toro, uno de los aficionados ha sido alcanzado por el animal con el morro, quedando todo en un revolcón sin consecuencias, ya que el joven no ha necesitado de atención, explicaban fuentes municipales
El Miura ha estado en la calle cerca de 25 minutos y de inmediato, se ha llevado a los corrales para luego ser embolado.
Las fiestas de Canet continuarán hasta el próximo lunes, 15 de septiembre.
- Eclosión de flamencos antes de lo habitual en Sagunt
- Sagunt exige que no se impida la pesca deportiva a los mayores de 85 años
- La demanda del tramo marítimo del Pantalán regresará al pleno de Sagunt
- Multitudinaria noche de paellas falleras en Sagunt
- Colillas a la mar en Canet
- La previsión de lluvia obliga a variar actos culturales en Sagunt
- Sagunt y Canet recibirán ayudas por ser municipios turísticos
- Convulso relevo al frente de Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV)