Un Miura genera expectación y un susto en Canet

La carretera de Morvedre en Canet d'en Berenguer se ha llenado este jueves de aficionados a los toros quienes no se han querido perder el toro cerril que ha comprado la Penya el Tinglao, dentro de las fiestas patronales. La ocasión no era para menos, ya que se trataba de un astado de la ganadería Miura, una de las prestigiosas a nivel nacional.

Susto

El toro se desencajonaba desde esta zona de la localidad y ha hecho gala a la frase "salir como un miura", ya que no le ha faltado brío. También la tarde se ha cobrado algún que otro susto, ya que en uno de esos arranques del toro, uno de los aficionados ha sido alcanzado por el animal con el morro, quedando todo en un revolcón sin consecuencias, ya que el joven no ha necesitado de atención, explicaban fuentes municipales

El Miura ha estado en la calle cerca de 25 minutos y de inmediato, se ha llevado a los corrales para luego ser embolado.

Las fiestas de Canet continuarán hasta el próximo lunes, 15 de septiembre.