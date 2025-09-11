El PP afea el "doble juego" en Sagunt con la tasa de basura a los comercios

El Partido Popular de Sagunt ha criticado el cambio de postura del equipo de gobierno socialista municipal encabezado por Darío Moreno respecto a la tasa de basura que afecta al comercio local.

Tal y como explica en un comunicado: "Hace apenas unas semanas, el propio alcalde defendía que era “imposible” reducir los importes de la tasa, alegando que se trataba de una imposición europea. Sin embargo, tras la presión ejercida por la oposición, la indignación generalizada del tejido comercial y la propuesta presentada por el Grupo Municipal Popular en el pleno para buscar alternativas y reducir los importes, el Gobierno local socialista ha decidido revisar una tasa que suponía un incremento notable en 2025 y que ponía en riesgo la viabilidad de muchos establecimientos".

El portavoz del Partido Popular, Ximo Catalán, ha denunciado que “lo que ayer era imposible, hoy se revisa. Una vez más queda en evidencia el doble juego de Darío Moreno y su equipo, que utilizan estas medidas como estrategia política en lugar de trabajar con seriedad en la gestión municipal”.

El PP recuerda que "este no es un caso aislado". "Ya ocurrió con el IBI, que el Gobierno socialista subió en 2023 para meses después anunciar una bajada y colgarse la medalla de una “reducción histórica”. En palabras de Catalán, “el patrón es el mismo: primero asfixian a los vecinos y después anuncian una rectificación para venderse como salvadores”.

Además, los populares denuncian la falta de transparencia en la comunicación de estas decisiones. "Muchos comercios y emprendedores han trasladado a los concejales del Partido Popular que ni siquiera se habían enterado de la noticia ni habían recibido información sobre cómo acceder a la bonificación. En cambio, lo que sí se ha visto es al alcalde promocionando esta “campaña” en sus redes sociales personales, mientras que sigue sin aparecer en la web del Ayuntamiento ni en los canales institucionales. Qué ocurre si un comerciante no sigue las redes del alcalde? ¿Cómo se informa de algo tan importante para su negocio?”, se pregunta el portavoz popular.

No improvisar

Pese a todo, desde el PP se muestran satisfechos de que la presión social y política haya obligado al Gobierno local a rectificar. “Nos alegra que los comercios puedan beneficiarse de la bonificación del 17% por reciclaje, pero no podemos permitir que se sigan poniendo trabas a quienes cada día levantan la persiana con esfuerzo, ilusión y entrega”, ha afirmado Catalán.

El portavoz concluye recordando la necesidad de trabajar con una estrategia clara en favor del tejido económico: “Nuestra ciudad no puede permitirse más improvisaciones ni políticas que ahoguen a quienes generan empleo y mantienen viva nuestra ciudad. Es hora de dar soluciones reales, no de improvisar parches según sople el viento de la crítica”.