Una remodelación elevará la inversión en Baladre a más de 10 millones

La inversión del Plan de Barrios en Sagunt se elevará a más de 10 millones en Baladre, gracias a los trabajos promovidos por el ayuntamiento para la rehabilitación de la edificación y reurbanización de la plaza Jacinto Benavente.

La razón es que esta actuación se suma a la ya prevista en la plaza Vicente Aleixandre y, al igual que ella, también estará financiada en parte por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (2021-2026) costeado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation, más una inversión municipal, aportaciones del Ministerio, de la Conselleria y, en menor parte, de los propietarios.

La intervención en la plaza Jacinto Benavente permitirá mejorar la accesibilidad, la conectividad y el bienestar vecinal de un barrio considerado "de acción preferente" desde hace más de 25 años con una intervención presupuestada en 6.795.051 € y un plazo de ejecución de 8 meses.

Las actuaciones previstas en los edificios son la mejora de la eficiencia energética y de las cubiertas, el enfoscado de las fachadas y la instalación de ascensores. Asimismo, también se va a actuar en la propia plaza. Concretamente, se van a reurbanizar los espacios y se va a adecuar el lugar con mobiliario y juegos.

Desde el consistorio se espera que haya empresas interesadas en acometer las obras y presenten sus ofertas hasta las 23:59 horas del 29 de septiembre.

Apuesta por la zona

Como ha explicado la edil de Vivienda de Sagunt, Nuria Carbó, a preguntas de este diario, el Plan de Barrios está pensado para zonas vulnerables o con necesidades de regeneración urbana declaradas Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP); una calificación que aprobó en su día la Dirección General de Vivienda a petición del consistorio para así poder optar a esas subvenciones.

La aportación municipal en este caso será de casi un 20% de la inversión total y se situará en más de un millón de euros.

Como apunta la socialista, “desde el ayuntamiento hacemos una apuesta verdaderamente importante por el barrio de Baladre consolidando nuestro compromiso con los vecinos y vecinas, un compromiso de más de diez millones de euros”.