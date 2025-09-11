El saguntino Renzo Sierra se convierte en un referente del billar a nivel nacional

El billarista de élite Renzo Sierra ha sido recibido en el salón de plenos del Ayuntamiento de Sagunt como homenaje por ganar tres medallas en el Campeonato de España Pool de Billar en categoría sub-17, torneo que se disputó en A Coruña durante los días 11, 12 y 13 de junio.

Este joven deportista, que además forma parte de la selección española de billar, logró el oro en las modalidades de billar americano Pool bola 9 y Pool bola 10, así como la plata en la variante Pool bola 8.

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, y el concejal de Actividad Física Salud y Deportes, Javier Timón, han dado la enhorabuena al deportista local en un acto al que ha asistido acompañado de su madre. El primer edil ha subrayado que este tipo de éxitos y los posteriores reconocimientos como el de este miércoles contribuyen a “seguir teniendo deportistas que se atreven, que van más allá, que tienen esa ambición por seguir mejorando y, con ello, también, ser embajadores” del municipio.

Al alcance de pocos

Por su parte, Timón ha remarcado la importancia del palmarés logrado por el billarista en la cita. “Conseguir tres medallas, y además en tres modalidades distintas en un campeonato de España, está al alcance de pocos. Ya es muy difícil conseguir una sola medalla en cualquier torneo nacional o internacional, y cuando encima se consiguen tres, dos de ellas de oro y una de plata, representa casi la máxima excelencia en el deporte”, ha señalado.

El concejal también ha destacado la gran dificultad de esta disciplina. “Conseguir la excelencia siempre es muy difícil en cualquier deporte, pero la particularidad del billar es que exige mucha técnica y mucha precisión. Eso, a su vez, conlleva que haya que dedicar muchas horas de entrenamiento y de esfuerzo”, ha indicado.

En su intervención Renzo Sierra ha manifestado que era para él “un placer estar aquí” y ha agradecido tanto al alcalde como al concejal por ofrecerle “la oportunidad de dar a conocer este deporte” del que ya es un referente.

Asimismo, tanto Darío Moreno como Javier Timón han puntualizado que esta recepción era especial al ser la primera que se produce relacionada con un éxito en esta modalidad deportiva. “Aunque somos una ciudad que vibra con el deporte y que tiene muchísimas disciplinas, nunca habíamos tenido una recepción sobre el billar, y eso hace que esta ocasión sea un poquito más especial porque por primera vez le damos visibilidad a este deporte en nuestra ciudad”, ha apuntado el primer edil.