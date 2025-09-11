Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Torres Torres ya disfruta de consultorio adaptado y renovado

La reforma de las dependencias y la eliminación de barreras ha contado con una inversión de casi 80.000 euros de la conselleria

Consultorio médico de Torres Torres.

Consultorio médico de Torres Torres. / Ayuntamiento de Torres Torres

Marián Romero Torres

Torres Torres

Torres Torres ya disfruta de su renovado consultorio médico, una reivindicación vecinal a la que se da respuesta, gracias a la inversión realizada por la conselleria de Sanidad dentro del Pla d’Intervenció Arquitectònica en Consultoris (PIAC) de la Generalitat Valenciana.

En concreto, en el caso de esta localidad de la Baronia, el presupuesto para llevar a cabo esta actuación es de 79.642,69 euros, cantidad que ha sido subvencionada en su totalidad por la administración autonómica.

Una estancia del consultorio.

Una estancia del consultorio. / Ayuntamiento de Torres Torres

Intervención

En cuanto a la intervención, ha servido para mejorar la accesibilidad del inmueble, habilitándose rampas de acceso y estancias adaptadas para personas con diversidad funcional. También se ha reformado la sala de espera, mucho mas cómoda y de mayor capacidad para los pacientes; aseos y consultas médicas.

Sanitat ha concedido dentro del PIAC, un total de 19 ayudas a municipio de la Comunitat Valenciana para la reforma y mejora de sus centros de salud y consultorios por un importe de 1,56 millones de euros.

