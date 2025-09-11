Torres Torres ya disfruta de consultorio adaptado y renovado

Torres Torres ya disfruta de su renovado consultorio médico, una reivindicación vecinal a la que se da respuesta, gracias a la inversión realizada por la conselleria de Sanidad dentro del Pla d’Intervenció Arquitectònica en Consultoris (PIAC) de la Generalitat Valenciana.

En concreto, en el caso de esta localidad de la Baronia, el presupuesto para llevar a cabo esta actuación es de 79.642,69 euros, cantidad que ha sido subvencionada en su totalidad por la administración autonómica.

Una estancia del consultorio. / Ayuntamiento de Torres Torres

Intervención

En cuanto a la intervención, ha servido para mejorar la accesibilidad del inmueble, habilitándose rampas de acceso y estancias adaptadas para personas con diversidad funcional. También se ha reformado la sala de espera, mucho mas cómoda y de mayor capacidad para los pacientes; aseos y consultas médicas.

Sanitat ha concedido dentro del PIAC, un total de 19 ayudas a municipio de la Comunitat Valenciana para la reforma y mejora de sus centros de salud y consultorios por un importe de 1,56 millones de euros.