Alfara de la Baronia distinguirá a una magistrada del Consejo del Poder Judicial

Alfara de la Baronia rendirá homenaje a una de sus más ilustres vecinas, Esther Rojo Beltrán, vocal magistrada del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Este sábado, será nombrada "Hija Predilecta de la Baronia", una de las máximas condecoraciones que otorga la institución, tal y como ha reconocido el alcalde, Carlos Herrera, quien considera "más que merecida esta distinción que se otorga principalmente por sus cualidades y la trayectoria profesional", explicaba.

"Es un honor para nuestro pueblo contar con una vecina que ha llegado tan lejos, un privilegio tener en casa una persona como ella", decía, el primer edil, quien recordaba que Alfara es una localidad de 600 habitantes.

Gran vecina

Al margen de alabar su carrera profesional, Herrera hablaba de lo personal y destacaba de Rojo su humildad, pero sobre todo, "su compromiso con su pueblo. Siempre ha sido una persona muy correcta, que nos ha ayudado en todo lo que ha podido y que por supuesto, ha hecho gala de ser de donde es", añadía.

El acto tendrá lugar este sábado, 13 de septiembre, en la Casa de Cultura, ya que "el ayuntamiento se queda pequeño para realizar este tipo de reconocimientos, puesto que son muy importantes para nuestra gente y eso implica que se acudirá al mismo para felicitar y distinguir a Esther Rojo", a quien se le otorgará una placa conmemorativa como Hija predilecta. Tras este acto institucional, la magistrada firmará en el libro del honor del ayuntamiento, para dejar constancia del momento.

La jornada, que tiene previsto comenzar a las 19.30 horas, finalizará con un vino de honor para los asistentes.