El BM Morvedre se prepara para un duelo de altura ante KH-7 BM Granollers

BM Morvedre se prepara para un duelo de altura a domicilio ante KH-7 BM Granoller.

Este sábado, 13 de septiembre a las 18:00h, el Palau d’Esports de Granollers será el escenario de uno de los encuentros más esperados de la jornada en la Liga Guerreras Iberdrola. El BM Morvedre visita al KH-7 BM Granollers con la firme intención de competir sin complejos ante un rival que aspira a lo más alto de la clasificación.

Sorprender

El técnico de Morvedre, Manu Etayo, ha destacado la dificultad del choque, señalando que “Granollers tiene una grandísima plantilla y será muy complicado puntuar allí”. A pesar de ello, el equipo valenciano llega con la moral reforzada tras su última victoria y con la convicción de poder sorprender en territorio catalán.

Granollers, por su parte, buscará hacerse fuerte en casa y sumar puntos clave para consolidar su posición en la parte alta de la tabla. El partido promete intensidad, táctica y emoción, con dos equipos que no se guardarán nada.