El exalcalde del PP en Quartell se enfrenta a más de 16 años de prisión

El exalcalde que gobernó Quartell durante 28 años, llegó a ser vicepresidente de la Diputación de Valencia y máximo responsable del PP en el Camp de Morvedre desde 1999 a 2007, Francisco Huguet, se enfrenta a una petición de 16 años y 6 meses de prisión, más una multa de 800.000 euros al estar acusado de delitos 'continuados' de 'prevaricación con malversación agravada de caudales públicos', cohecho y blanqueo de capitales. Esto complica aún más la situación de un político que, durante años, fue todo un referente en la comarca pero en mayo de 2022 ya vio confirmada su condena a dos años y medio de prisión por los denominados "contratos zombies" de una empresa de la Diputación de Valencia al igual que su entonces asesor y, a su vez, exteniente de alcalde en Quartell, Emilio Máñez.

Este último también está ahora en el punto de mira del Ministerio Fiscal, que le reclama penas aún mayores: 22 años y 6 meses de prisión más una multa de 2,5 millones de euros por delitos ‘continuados’ de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y malversación, falsedad en documento privado y frustración de la ejecución.

La Fiscalía Anticorrupción de Valencia ha solicitado para ellos estas penas en sus conclusiones provisionales sobre la pieza urbanística abierta de forma separada, dentro del conocido como caso 'Avialsa', el grupo saguntino para el que trabajó Huguet durante años “con la nómina más alta de todos los empleados" y en el que Máñez también estuvo en nómina; una firma clave en el denominado “Cártel del fuego” que agasajó a políticos de la Comunitat Valenciana y otros puntos de España para hacerse con contratos de extinción de incendios y se extendió a otros países como Portugal e Italia.

Huguet y Máñez, en un juicio de 2019. / Germán Caballero.

En este procedimiento del Juzgado número 2 de Sagunt se investigó la adjudicación de terrenos municipales en Alfara de la Baronia y Quartell al grupo Avialsa para realizar operaciones urbanísticas, “aunque su voluntad no era ejecutar los proyectos sino ceder a otras empresas su ejecución, con beneficio económico”, según la Fiscalía. Esta última también estima que los dos expolíticos, en su etapa municipal, dictaron unas “resoluciones contra las advertencias negativas de los técnicos... guiados por la intención de beneficiar económicamente a las empresas adjudicatarias y lucrarse económicamente ellos mismos y sus familiares más directos".

Cuatro familiares

Precisamente, para algunos de estos últimos, la Fiscalía también pide condenas. Concretamente, para la esposa de Huguet así como la mujer y los dos hijos de Máñez, demanda 9 años y 6 meses de prisión a cada uno por delitos ‘continuados’ de blanqueo de capitales y cohecho, más unas multas importes variables: desde los 2.500.000 € reclamados a la pareja del exteniente de alcalde (a quien también se demandan 4 años más de cárcel por el delito de frustración de la ejecución) a los 800.000 € que se piden a la mujer de Huguet, pasando por los 300.000 y 450.000 € que se solicitan a los hijos de quien fuera teniente de alcalde.

Éstos no son los únicos quebraderos de cabeza para estos dos expolíticos que dirigieron el consistorio de Quartell desde 2003 a 2011.

Vista del sector B de Quartell. / Daniel Tortajada

Decomiso

La Fiscalía solicita el decomiso a Huguet y a su mujer de un total de 649.545,03€, justificada en distintas operaciones, como los 507.405,03 € asociados al delito de blanqueo de capitales; los 77.140 € , por el beneficio con la 'compra beneficiada' de una vivienda unifamiliar de Sagunt asociado al PAI l’Alqueria Blanca, adjudicado a una empresa y los 71.000 €, por la 'compra beneficiada' de una vivienda en relación con la reparcelación de una zona de expansión del casco urbano de Quartell, el denominado ‘sector b’.

Respecto a Máñez, su esposa y sus hijos, la petición de decomiso supera en global los 2,3 millones de euros.

El PAI Nova Alfara ocupaba terrenos ocupados por pinares, campos y matorral. / Levante-EMV

Reclasificación fallida de casi 1,8 millones de m2