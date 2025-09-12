La Fiscalía pide una indemnización de casi 700.000 € al Ayuntamiento de Quartell a exediles del PP y dos empresarios

Gestiones realizadas a nivel municipal por el exalcalde que gobernó Quartell 28 años, Francisco Huguet, y su teniente de alcalde desde 2003 a 2011, Emilio Máñez, han llevado a la Fiscalía Anticorrupción a exigirles responsabilidades civiles al considerar que, con ellas, perjudicaron los intereses del ayuntamiento. En concreto, demanda que el consistorio sea indemnizado con casi 700.000 € en total por parte de cuatro personas: El exalcalde y su exteniente de alcalde, Emilio Máñez, más dos empresarios vinculados a unas operaciones urbanísticas en el municipio.

Esto responde a dos hechos investigados por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Sagunt , dentro de la pieza urbanística del denominado caso 'Avialsa', que tiene en su punto de mira unas actuaciones llevadas a cabo en Quartell y en Alfara de la Baronia.

El exteniente de alcalde, al entrar a los juzgados de Sagunt. / Daniel Tortajada

Uno de ellos alude a «irregularidades urbanísticas en la adjudicación» del PAI del sector B de Quartell a la empresa Prodaemi sin concurso público previo, pero especialmente a una operación: la cesión gratuita de una parcela de 3.098 m² de suelo urbano por parte del consistorio a esa misma empresa, cuando el terreno estaba valorado en medio millón de euros y «sabiendo que la adjudicataria no era una entidad benéfica y social promotora de viviendas de protección oficial a personas económicamente débiles o un organismo público».

Vista del sector B de Quartell. / Daniel Tortajada

Esa transmisión ya fue cuestionada en una auditoría urbanística redactada en 2019 por encargo del consistorio. Y, por mucho que el exalcalde Francisco Huguet defendiera luego la cesión en declaraciones a Levante-EMV, asegurando que el suelo para 99 pisos reportó más de medio millón al ayuntamiento, el Ministerio Fiscal hace una lectura bien distinta.

A eso, además, le añade otro perjuicio para las arcas municipales: "Las ventas a bajo precio» a otra empresa, Jedomán SL, de dos parcelas del PAI La Foia de Quartell.

Sobreseimientos

El Fiscal también ha indagado en otras operaciones realizadas por el exalcalde y el exteniente de alcalde en el ayuntamiento, pero solicita el sobreseimiento de unos hechos relatados en el auto de incoación de procedimiento abreviado, al considerar que “no ha quedado acreditado que fuera constitutiva de infracción penal” la venta de una finca del polígono industrial La Foia de Quartell.

Se trata de un terreno que era propiedad de la empresa de la Diputación de Valencia donde Huguet formaba parte de su consejo de administración, Girsa; una parcela que acabó siendo vendida a una empresa “por bajo precio”, según el informe del Fiscal.

Vista del polígono de Quartell. / Daniel Tortajada

Ese sobreseimiento se justifica en que “no ha quedado debidamente acreditado que la decisión relativa al precio fuera unilateral, puesto que fue consentida por todo el Consejo de Administración, y no se ha llevado a cabo la oportuna investigación al respecto”.

PAI de El Mansegar

La Fiscalía tampoco ve “indicios suficientes para ser considerados como constitutivos del delito de prevaricación” en hechos relacionados con la aprobación del PAI El Mansegar de Quartell, “teniendo en cuenta que finalmente no fue aprobado”, afirma. Aquella actuación, como contó en su día Levante-EMV, recibió el visto inicial del pleno municipal en diciembre de 2005 con los únicos votos del PP. Con ella se querían urbanizar 700.000 metros cuadrados de terrenos de marjal, lo que provocó una gran oposición de colectivos como Acció Ecologista Agró.

En este caso estima que “no ha podido quedar acreditado” un delito de cohecho en la compra de las fincas registrales asociadas a dicho PAI por el entonces teniente de alcalde, “pese a prever el auto que Máñez no satisfizo cantidad alguna”, “puesto que los vendedores eran particulares, a diferencia de los anteriores supuestos, donde las compras beneficiadas se hacían a las empresas ejecutoras de los proyectos de actuación urbanística”.