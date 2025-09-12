Nuevo fichaje en el Fertiberia Balonmano Puerto

El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto incorpora de manera inmediata hasta final de la temporada al extremo izquierdo Francisco José Ruiz Cabrera, ‘Paquillo’, para cubrir la reciente baja de larga duración del capitán del primer equipo, Diego Olba, quien ha sido intervenido de éxito este jueves causa de su lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que sufrió en la primera semifinal de la fase de ascenso a la Liga Nexus Energía Asobal, disputada en mayo,

Cabrera, natural de Ciudad Real, de 29 años y 176 cm de altura, vivirá su primera aventura profesional fuera de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Sus primeros pasos los dio en el Alarcos y más tarde dio el salto al Bolaños. Además, en el ámbito universitario, fue campeón y doble subcampeón con su selección autonómica.

Fichaje

Su explosión llegó gracias al Balonmano Caserío Ciudad Real, equipo en el que estuvo durante seis campañas, hasta el curso 2024-2025. Ha jugado tres fases de ascenso a la División de Honor Plata Masculina (ascendiendo en una de ellas) y otras tres a la Liga Nexus Energía Asobal, logrando el ascenso el pasado mes de mayo, como uno de los capitanes del plantel.

En la liga regular anotó 38 goles en los 25 partidos que disputó. Tras no renovar su vínculo con los recién ascendidos a la máxima categoría del balonmano español, el 26 de julio un nuevo equipo castellanomanchego, el BM Pozuelo, anunció su fichaje para competir con la entidad en el Grupo F de Primera Nacional, con quienes había realizado la pretemporada e incluso ya tenía la ficha tramitada. Finalmente, ante la oportunidad de última hora de jugar con uno de los claros candidatos al ascenso en Plata, ha optado por unirse a las filas valencianas, explicaban desde el club porteño.

De esta manera, y a la espera de superar el pertinente reconocimiento médico, se convertiría en el último fichaje confirmado por la junta directiva, que da así por cerrada la plantilla; sumándose a los otros siete: Juani Villarreal, Jakob Pelko, Alex Pozzer, Alberto Serradilla, Nicolás Zungri, Carlos Martín de Bolaños Ruiz y Oriol Teixidor.

Estreno del equipo

Por otro lado, el Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto se estrena este sábado, 13 de septiembre, en la División de Honor Plata Masculina con el objetivo de regresar a Asobal y lo hace,recibiendo al BM Proin Sevilla a partir de las 18:30 horas en el Pabellón Port de Sagunt.

Un encuentro en el que tendrán la opción de debutar en competición oficial delante de su afición, seis de las siete nuevas incorporaciones rojiblancas, ya que Alex Pozzer estará unas semanas fuera de las pistas tras ser ingresado por mononucleosis.

Los porteños vienen de caer por la mínima (25-26) a tiempo parado en el último test de pretemporada ante el Balonmano Servigroup Benidorm. Previamente, el balance de esta fue el siguiente: empate a 25 ante el REBI Cuenca y derrotas por la mínima ante Bada Huesca (29-28) y Horneo EÓN Alicante, en lo que respecta a los rivales de la Liga Asobal. Además, se convirtieron en campeones de la primera edición del torneo de Ejea de los Caballeros, tras vencer en semifinales al Pau Billère (33-31) y al Anaitasuna en la final (26-25 desde los siete metros). También lograron superar a la Fundación Agustinos de Alicante (28-31)."Llegamos más que preparados, tanto física como mentalmente. Hemos hecho una buena pretemporada. Nos ha servido pararepartir cargas, probar sistemas y diferentes alternativas tácticas; lo que buscábamos principalmente", cuenta el entrenador del primer equipo Toni Malla acerca de cómo llegan sus chicos.

El equipo en un entrenamiento. / Balonmano Puerto

Rival

El rival del debut será el BM Proin Sevilla, el cual el curso pasado, tras finalizar en 12.ª posición de la liga regular con 24 puntos, tuvo que jugar el play-down a ida y vuelta contra el BM Contazara Zaragoza con resultado favorable que les permitió mantener la categoría. Respecto a los enfrentamientos entre ambos clubes en la pasada campaña, los valencianos no consiguieron la victoria ni en el partido de ida (19-18) a domicilio ni en el de vuelta en casa (28-28).

El BM Proin Sevilla presenta una plantilla renovada respecto a la de la 2024-2025. En cuanto al apartado de fichajes, destacan las llegadas de Alexander Tioumentsev y Miguel Llorens con experiencia en la máxima categoría del balonmano español o la del lateral serbio Balsa Stevovic. En lo que a las bajas se refiere, las principales pérdidas son las de Juan Gull o el ya retirado guardameta, Jorge Oliva. En el banquillo, Víctor Montesinos sigue siendo el primer entrenador, quien ha incorporado a Juan Martín del Boca como su segundo.

“Empezamos contra un equipo que, al igual que nosotros, su objetivo va a ser estar en la parte alta de la clasificación.

Defensivamente son rocosos, sólidos y con gente muy imponente, mientras que, en ataque, tienen mucha calidad e infinidad de recursos. Hemos preparado muy bien el partido, pero tendremos que estar serios y concentrados en lo que queremos proponer y contrarrestar”, añade el de Tortosa sobre lo que espera tanto del contrincante como de sus pupilos.

En el 40x20, los hispalenses echaron a rodar derrotando al recién descendido a Primera Nacional, BM Dólmenes Antequera, por 25 a 32. Posteriormente accedieron a la final de la Copa de Andalucía tras imponerse (25-28) al Trops Málaga. En su penúltima prueba, se hicieron con la XXXVIII edición del Trofeo Ciudad de Moguer ganando a los anfitriones (Club Balonmano Pedro Alonso Niño) por 18 a 28. Para finalizar su pretemporada, compitieron hasta el último minuto pese a la derrota (24-22) en la final de la ya mencionada Copa de Andalucía frente al Ángel Ximénez de la Liga Nexus Energía Asobal.

“Venimos de una semana un poco convulsa, pero los equipos grandes ante estos escenarios se hacen más fuertes. Esperamos que la afición venga al pabellón a apoyar al equipo, sé que no nos van a fallar y que nos darán ese punto extra para llevarnos los dos puntos”, concluye el técnico catalán haciendo un llamamiento a la afición.

Los aficionados y aficionadas que deseen hacerse con entradas para presenciar el encuentro podrán hacerlo de manera física, o como novedad este año, a través de nuestra página web: https://www.cbmpuertosagunto.com/entradas/