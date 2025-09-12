Pasión naval convertida en artesanía

La pasión de un vecino del Port de Sagunt por los barcos y la marquetería le ha llevado a dedicar cientos de horas a realizar impresionantes maquetas a partir solo de dos elementos básicos: Tablas de madera y botes de cola.

Son piezas de hasta 2,5 metros de longitud a las que no les falta detalle y que Vicente Aleixandre Gilabert ha ido reproduciendo a escala con infinitas dotes de paciencia y habilidad. Ahora, a sus 65 años, esas impresionantes maquetas que habitualmente llenan su garaje se pueden ver de forma gratuita hasta el día 26 de septiembre en la Casa Municipal de Cultura del Port de Sagunt gracias a una exposición titulada Maquetes de vaixells que forma parte de la programación otoñal del departamento de Cultura del ayuntamiento.

Fueron sus hijos Sergio y Vicente quienes impulsaron que todo ese trabajo pudiera exhibirse al público "para que la gente pudiera admirarlo", admite el primero de ellos. “Fue una sorpresa por mi cumpleaños y la verdad es que estoy muy contento. Ha quedado muy bien y el ayuntamiento nos ha dado muchas facilidades”, explicaba a Levante-EMV.

Ese gusto por los barcos le viene prácticamente “desde siempre”, por mucho que su trabajo haya estado ligado a otro ámbito totalmente diferente, al ser chapista en la construcción. “En la mili ya hacía barquitos de marquetería que luego rifaba entre los compañeros. Luego seguí con ese 'hobby' pero fue hace 4 años, a raíz de una operación, cuando empecé a hacer más”, reconoce.

Más de una quincena de piezas

Esto le ha permitido exponer más de una quincena de barcos realizados en su mayoría en estos últimos años si bien asegura que, en casa, aún tiene once más. En algunos de ellos ha colocado incluso motores para lograr el movimiento de ciertas piezas.

Ahora, reconoce que en toda esta afición hay un punto de partida clave: “Esto te tiene que apasionar y tienes que tener mucha paciencia”. “Yo lo hago por placer y por eso quizá pueda dedicarle más horas y centrarme en los detalles”, dice reconociendo que no se pone fechas para acabarlo y siempre va revisando sus barcos cada cierto tiempo por si pudiera añadirles algún detalle.